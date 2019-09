La storia d'amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli sembra essere giunta al termine. A mettere la parole fine pare che sia stata proprio la professoressa siciliana.

Nella giornata di ieri, il primo a lanciare l'indiscrezione era stato proprio Riccardo Signoretti. Il direttore di Nuovo aveva scelto la propria pagina Instagram per annunciare lo scoop: "Anteprima esclusiva. Intervista di Nuovo alla Lombardo: Ambra e Kikò l'addio".

In poco tempo la notizia è rimbalzata sul web, ma da parte dei due diretti interessati non era apparsa nessuna conferma o smentita.

La stessa ex gieffina alle numerose domande sulla vicenda, aveva preferito non rispondere. La scelta forse, era data per non svelare nessuna anticipazione dell'intervista rilasciata a Nuovo.

In queste ore sono arrivate delle nuove indiscrezioni sull'addio della coppia.

La Lombardo avrebbe ammesso che il parrucchiere non le dimostrerebbe abbastanza amore: "Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti".

Stando alle anticipazioni Ambra avrebbe dichiarato di essere scesa più volte lei a Roma, piuttosto che l'ex marito di Tina Cipollari. Nell'ultimo periodo infatti, è emerso che la coppia ha tenuto una relazione a distanza.

Nel corso dell'intervista che uscirà in edicola mercoledì 12 settembre si leggerà anche: "Ogni volta a Roma non eravamo mai soli. C'era sempre la sua famiglia ed io non mi sentivo libera perché c'erano altre priorità".

A quanto pare la giovane avrebbe deciso di mollare il suo compagno per via dei numerosi impegni con la sua famiglia. Nonostante Ambra abbia fatto dei passi importanti verso Kikò, non avrebbe sopportato tutto il resto. Non resta che attendere un confronto dei due.

Grande Fratello: tutte le coppie scoppiate

La sedicesima edizione del Grande Fratello ha visto formarsi numerose coppie: Gennaro Lillio con Francesco De Andrè, Ambra Lombardo con Chicco Nalli e Daniele Dal Moro con Martina Nasoni. Di queste tre coppie, al momento nessuno ha superato i grandi ostacoli. Nel caso di Gennaro e Francesca, i due hanno chiuso da un mese circa e non intendono più tornare insieme in quanto sembrano avere due visioni di vita completamente differenti.

Ambra ha mostrato di non reggere il peso e le pressioni della famiglia di Kikò Nalli. L'unica coppia scoppiata ma che sembra essere ancora in ottimi rapporti, è quella formata dalla vincitrice del GF e Daniele Dal Moro. In più occasione la Nasoni ha dichiarato che il veronese non è il tipo di ragazzo che vorrebbe avere al suo fianco, ma non potrebbero mancare dei colpi di scena.