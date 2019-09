Andrea Damante torna in televisione e per la prima volta dopo la pubblicazione del libro 'Le corna stanno bene su tutto' scritto dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis, ha voluto dire la sua su quello che è stato scritto. L'ex tronista di Uomini e donne sarà tra i protagonisti della prossima puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Un'intervista decisamente molto attesa dal pubblico e dai fan dell'ex coppia.

Nella puntata in onda questo 21 settembre Andrea ammetterà di aver sbagliato, ma al tempo stesso ribadirà il fatto che la De Lellis abbia esagerato e che non tutto quello che c'è scritto nel libro corrisponda alla verità dei fatti.

La verità di Andrea Damante sui tradimenti a Verissimo

Nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo, Andrea ha ammesso di aver tradito Giulia De Lellis soltanto due volte e ha aggiunto di essersi pentito.

Al tempo stesso, però, ha precisato che prima di questi due tradimenti non aveva mai ceduto alla tentazione e che quando il 'fattaccio' è avvenuto, ormai la passione con Giulia stava già svanendo. Damante, infatti, sostiene che nell'ultimo periodo i litigi con la sua fidanzata erano diventati sempre più frequenti e anche per questo motivo hanno deciso di mettere la parola fine a questa storia d'amore.

Alcuni stralci del libro di Giulia, però, non sono per niente piaciuti ad Andrea, come quello in cui si parla della dieta a cui la De Lellis sarebbe stata 'costretta' dal suo ex fidanzato. In quel caso, infatti, Damante ha preso le distanze da tali dichiarazioni e ha lanciato delle frecciatine al vetriolo contro la sua ex, affermando a Verissimo che si tratterebbe di frasi che sono state inserite soltanto per vendere il libro.

'Mi hanno dato molto fastidio', ha chiosato Damante.

Tornando ai tradimenti, invece, Andrea ha dichiarato che Giulia avrebbe scoperto tutto durante un suo viaggio a Los Angeles, quando lasciò il computer a casa con Whatsapp in funzione. La De Lellis avrebbe letto alcuni messaggi che Andrea si era scambiato con un suo amico e da lì ha capito la verità su quanto fosse accaduto.

'Tornare insieme? Nella vita mai dire mai', dice Damante

Per quanto riguarda, invece, la vicenda delle telefonate che Giulia avrebbe fatto alle varie amanti di Andrea dopo aver scoperto i tradimenti, Damante sostiene che si tratti di una versione dei fatti un po' romanzata.

'Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità', ha dichiarato a Verissimo.

Immancabile poi, la domanda della conduttrice su un possibile ritorno di fiamma tra i due ex volti di Uomini e donne. Sebbene la De Lellis sia fidanzata con Iannone, Andrea ha dichiarato che nella vita non bisogna mai dire mai. 'E' stata una storia bellissima', ha aggiunto l'ex tronista.