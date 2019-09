Andrea Damante in queste settimane è tornato nuovamente sulla cresta dell'onda, complice la pubblicazione del libro 'Le corna stanno bene su tutto', scritto dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis, che per la prima volta ha messo nero su bianco la vicenda dei tradimenti. Ma in queste ultime ore si sta molto parlando di Andrea anche per lo scoop lanciato da Deianira, la quale in seguito ad un po' di segnalazioni ha fatto sapere che il tronista avrebbe trascorso una notte di passione con un volto famoso del piccolo schermo. Parliamo di Guendalina Canessa, ex protagonista del Grande Fratello e opinionista dei programmi pomeridiani di Barbara D'Urso.

Lo scoop su Andrea Damante: notte di fuoco con la Canessa?

Tutto è partito dopo che alcuni fan hanno ascoltato un'intervista radiofonica di Andrea Damante, dove dichiarava di aver trascorso una notte di fuoco, senza però rivelare altri particolari e soprattutto il nome della persona con la quale si era divertito.

I più attenti, però, hanno notato un particolare che non è passato inosservato. In mattinata, infatti, Guendalina Canessa ha postato una serie di stories sul suo profilo Instagram che sarebbero state girate sul terrazzo della casa dell'ex tronista di Uomini e donne.

Come se non bastasse è stato notato anche il fatto che Guendalina indossasse una maglia che in passato aveva messo addosso lo stesso Andrea.

E così Deianira ha lanciato subito lo scoop, ipotizzando che Andrea e la Canessa avessero trascorso una notte di fuoco assieme. La Marzano ha chiesto esplicitamente a Guendalina di dire la verità e di fare chiarezza. In attesa di scoprire quale sia la verità dei fatti e soprattutto se la Canessa risponderà alla domanda diretta che le è stata fatta da Deianira sui social, vi diciamo che questo pomeriggio Andrea sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda dalle 16 su Canale 5.

Oggi l'intervista di Andrea Damante a Verissimo dove replica alla De Lellis

L'ex tronista, dopo l'intervista di fuoco della sua ex fidanzata Giulia De Lellis, parlerà per la prima volta in uno studio televisivo e potrà così dire la sua sul libro dove si parla dei suoi tradimenti ai danni dell'influencer lanciata da Uomini e donne.

Andrea pur avendo ammesso i tradimenti e dichiarando di aver sbagliato, lancerà comunque delle frecciatine a Giulia, rivelando che molte cose in questo libro sono state romanzate e addirittura inventate soltanto per far parlare e per vendere il maggior numero di copie possibili.

L'ex tronista ammetterà nel corso dell'intervista a Silvia Toffanin che ci sono alcuni stralci del libro che non gli sono piaciuti, come quello dove la De Lellis dice di essere stata costretta da Andrea a seguire una dieta specifica e che il suo fidanzato la controllava assiduamente nella scelta degli alimenti.