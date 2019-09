Cosa ci facevano Belen Rodriguez e Andrea Damante insieme ieri sera? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da quando in rete ha cominciato a circolato un video nel quale si vedono i due vicini durante una serata. Nelle immagini che tutti i siti stanno riportando, l'argentina e il dj duettano sulle note di un celebre brano di Fedez. Questa insolita "coppia" fa sorridere soprattutto se si pensa che i loro ultimi ex, Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ora sono fidanzati.

Belen mondana senza il suo Stefano De Martino

In questi giorni a Milano è di scena la Fashion Week, per cui ogni sera sono tanti gli eventi e le sfilate alle quali i personaggi famosi vengono invitati. Ieri, mercoledì 18 settembre, tanti Vip hanno sfoggiato look eccentrici al party "Vogue Japan": una delle più attese, era sicuramente la poco mondana Belen Rodriguez.

Dopo aver partecipato a questa serata speciale, però, la showgirl ha deciso di spostarsi in un locale dove si fa il karaoke, ed è proprio qui che è successa una cosa che in queste ore sta facendo molto discutere.

Come dimostra un video che sta circolando sui social network da stamattina, la bella argentina ha duettato con Andrea Damante: i due sono stati ripresi mentre intonavano "Magnifico", il brano portato al successo da Fedez e Francesca Michelin.

Sebbene tra i due protagonisti di questo gossip non ci sia stato assolutamente nulla (né un abbraccio né uno sguardo d'intesa), in tanti hanno commentato il loro "avvicinamento" con una punta di sarcasmo: si sa, infatti, che il dj e la conduttrice Mediaset sono legati da un passato sentimentale in comune.

Gli ex fidanzati di Belen e Andrea, infatti, oggi fanno coppia fissa: Iannone e Giulia De Lellis, dopo aver chiuso le storie d'amore con la Rodriguez e Damante, si sono scoperti innamorati l'uno dell'altro.

C'è da dire, inoltre, che la soubrette ha fatto serata senza il suo adorato Stefano De Martino: il ballerino, infatti, è impegnato a Napoli con le registrazioni di "Stasera tutto è possibile", per cui la 35enne si è divertita a Milano con le amiche e inaspettatamente anche con l'ex tronista di Uomini e Donne.

Damante al centro del gossip per il libro di Giulia

L'incontro al karaoke con Belen Rodriguez, è solo l'ultimo gossip in ordine di tempo che è circolato su Andrea Damante: il dj, infatti, da settimane è sulla bocca di tutti per le rivelazioni che ha fatto Giulia De Lellis nel libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza".

Mentre la sua ex fidanzata ha raccontato nei dettagli tutti i tradimenti che ha ricevuto, il siciliano ha centellinato le sue dichiarazioni a riguardo: sono poche, infatti, le cose che il giovane ha detto di recente sul romanzo che lo vede protagonista assoluto.

"Ho sbagliato, ma dopo due anni è il caso di andare avanti", ha fatto sapere qualche giorno fa il ragazzo in radio.