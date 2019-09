L'intervista che Andrea Damante ha rilasciato a Verissimo, si preannuncia imperdibile. In queste ore, infatti, sul web sono state pubblicate le anticipazioni di quello che il siciliano ha detto a Silvia Toffanin: questo confronto, andrà in onda sabato 21 settembre su Canale 5. L'ex tronista di Uomini e Donne ha smentito Giulia De Lellis in più punti: i tradimenti sarebbero stati soltanto due, lei non avrebbe mai contattato le amanti e non ci sarebbe stato alcun obbligo da parte del ragazzo nel seguire rigide regole alimentari.

Andrea risponde a Giulia: 'Il libro è romanzato'

Dopo aver ascoltato la versione di Giulia De Lellis sabato scorso, Silvia Toffanin si prepara ad accogliere a Verissimo l'altro protagonista di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", ovvero Andrea Damante.

Le anticipazioni che stanno circolando sull'intervista che il giovane ha rilasciato al programma di Canale 5, sono molto interessanti: in sostanza, il dj smentisce la maggior parte delle cose che l'influencer racconta sia nel libro che nelle ospitate Tv che sta facendo per promuoverlo.

L'ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto a mettere in chiaro che sono stati soltanto due i tradimenti che ha fatto alla romana in quasi tre anni di relazione: queste "scappatelle", il ragazzo le ha giustificate con la tentazione di un momento alla quale non ha saputo resistere.

Alla conduttrice, Mediaset, inoltre, Andrea ha fatto sapere che sono tanti i passaggi del romanzo che la 23enne ha arricchito con particolari frutto della sua fantasia: "Lei è emotiva ed esagera, ma questa non è la verità".

La stoccata di Damante alla ex fa discutere

Sebbene sia stato lui a tradirla, pare solo per due volte, Andrea pensa che Giulia abbia sbagliato a chiudere la loro storia d'amore da favola per "così poco": il dj, infatti, anche a Verissimo si è detto pentito di quello che ha fatto, ed ha capito che certi comportamenti è meglio non assumerli mai.

Nonostante questo, però, Damante ha lanciato una frecciatina velenosa alla De Lellis quando ha dichiarato: "Lei ha avuto la forza di rifidanzarsi una, due, tre volte. Io, invece, sono stato malissimo.

Sono stato sempre da solo perché non me la sentivo di iniziare un'altra relazione".

L'ex tronista di Uomini e Donne, dunque, contesta la facilità con quale la romana si è buttata prima tra le braccia di Irama (lo scorso autunno) e poi tra quelle di Andrea Iannone (con il quale fa coppia attualmente); lui, infatti, ha avuto solo flirt passeggeri ma nessuna storia importante da quando è stato lasciato da Giulia.

Sulla possibilità di rivederlo insieme all'influencer che dice di aver amato moltissimo, Andrea dice: "Non credo, ma nella vita mai dire mai".