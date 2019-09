Andrea Damante non ha pace: dopo che Giulia De Lellis ha raccontato in un libro i tradimenti che ha le fatto, il dj si trova a dover affrontare un altro attacco piuttosto pesante. La trans Guendalina Rodriguez, infatti, sostiene di essere una delle persone con le quali il siciliano sia stato mentre faceva coppia con l'influencer. Nello sfogo che ha avuto su Instagram, la ragazza dice anche di avere le prove degli svariati incontri che avrebbe avuto con l'ex tronista di Uomini e donne.

Spunta la prima presunta amante di Andrea

A poche settimane dall'uscita di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", iniziano a circolare nuovi dettagli sui motivi che hanno spinto Giulia De Lellis a lasciare Andrea Damante. Una persona che, in passato, ha fatto parlare di sé per una presunta relazione segreta con Andrea Dal Corso di Uomini e Donne, ha usato Instagram per far sapere di essere una delle amanti del dj siciliano.

Guendalina Rodriguez, attraverso il suo account personale, ha informato i curiosi dell'assidua frequentazione che avrebbe avuto con l'ex tronista mentre faceva ancora coppia con l'amata influencer.

La ragazza, sotto ad una foto dei "Damellis", ha scritto: "Come molti avevano sospettato, ad aprile 2018 mi sono vista svariate volte con Damante a Verona". La ragazza, inoltre, sostiene di aver parlato al telefono con la De Lellis nel periodo in cui vennero fuori i tradimenti che aveva ricevuto da parte del compagno. Prima che qualcuno potesse mettere in dubbio la sua testimonianza, la Rodriguez ha precisato: "Per fortuna ho tutti gli screenshoot".

Record di vendite per il libro di Giulia De Lellis

Prima che la Rodriguez rendesse pubblici gli incontri che avrebbero avuto ad aprile 2018, Andrea Damante è stato per settimane al centro del Gossip per le cose che Giulia De Lellis ha raccontato sul loro rapporto. Dallo scorso 17 settembre, ovvero da quando è stato pubblicato "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", il dj è sulla bocca di tutti per i tradimenti che ha fatto alla ragazza scelta negli studi di Uomini e Donne poco più di tre anni fa.

Questo romanzo, seppur criticatissimo dalla stampa, ha fatto registrare un record di vendita: in solo una settimana, sono state comprate più di 53mila copie del volume in questione, diventando il più venduto all'esordio negli ultimi due anni.

Un risultato davvero eccezionale per l'influencer che, a detta sua, prima di questa esperienza nel campo della letteratura aveva letto pochissimi libri perché la annoiavano.

Anche il "Dama" ha aumentato la sua popolarità grazie al libro scritto dalla sua ex: non passa giorno, infatti, che il giovane non sia al centro delle chiacchiere per qualche vicenda sentimentale passata oppure per un flirt che gli viene attribuito.