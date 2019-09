Cosa ne pensa Andrea Damante del libro che Giulia De Lellis ha scritto sul loro amore? A questa domanda, che si sono fatta in tantissimi da quando è stata annunciata l'uscita di "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", ha risposto il dj in un'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Gente". Il ragazzo si è detto dispiaciuto per come l'influencer ha buttato via la loro relazione e, nonostante ammetta di aver commesso degli errori, il protagonista del romanzo considera "trash" il modo in cui sono state raccontate molte cose.

Il parere di Andrea sul romanzo di Giulia

"La persona interessata sapeva che sarebbe uscito il libro, l'ho informata perché sono sempre molto corretta", ha detto Giulia De Lellis un paio di giorni fa sui social network. Sebbene Andrea Damante fosse al corrente che la sua storia d'amore con l'influencer sarebbe stata raccontata in un romanzo, sembra che non gli abbia fatto molto piacere leggere le anticipazioni che sono circolate sul web.

Intervistato da "Gente" anche sui tradimenti che ha fatto alla romana, che sono l'argomento principale del libro, il dj ha detto: "Io ho fatto degli errori, ma mi dispiace che lei abbia buttato via la nostra storia così". Damante, poi, ha lanciato una frecciatina non da poco all'ex fidanzata quando ha detto che, secondo lui, "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza" non l'ha scritto lei ma qualcun'altro.

In merito agli spoiler che impazzano in rete di alcuni paragrafi in cui la 23enne racconta di una ferrea dieta che era costretta a seguire quando stava con lui, Andrea ha detto: "Certe rivelazioni sono talmente trash, che sono fatte per guadagnare un po' di soldi, e questo non mi appartiene proprio".

Le "rivelazioni" alle quali si riferisce Damante, sono sicuramente quelle che la De Lellis ha mostrato per errore su Instagram qualche giorno fa, ovvero quelle riguardanti la sua rinascita fisica ed emotiva dopo la rottura con il tronista.

Damante si 'dissocia' dalla ex e pensa alla musica

Lo sfogo che Andrea ha avuto sulle pagine dell'ultimo numero di "Gente", si è concluso così: "Sono molto dispiaciuto, ma preferisco non commentare", proseguendo, "Meglio parlare del mio lavoro, della mia musica e del mio primo disco, che uscirà l'anno prossimo".

Damante, dunque, sostiene che molte delle cose che Giulia ha raccontato nel romanzo, dedicato alla loro storia d'amore, siano frutto della sua fantasia: il ragazzo nega di aver imposto all'ex fidanzata di non mangiare determinati cibi oppure di fare attività fisica tutti i giorni (come lei ha scritto nel libro che uscirà il 17 settembre).

Nonostante stiano circolando tante anticipazioni sul suo primo libro, la De Lellis ha consigliato ai suoi tantissimi fan di aspettare di leggere tutto prima di trarre delle conclusioni affrettate e sbagliate.