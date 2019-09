A due settimane dal debutto americano di Grey's Anatomy, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale e le foto promozionali del primo episodio della sedicesima stagione. Una panoramica generale di quanto avverrà durante la season premiére, che offre ai telespettatori numerosi punti di domanda e ne fuga, definitivamente, degli altri. Dopo la messa in onda del promo il web era stato invaso dalle teorie più disparate circa la sorte di Jackson Avery.

Il breve video lasciava, infatti, intendere che il bel chirurgo plastico si trovasse, gravemente ferito, sul fondo di una scarpata. A sconfessare, almeno in parte, le preoccupazioni dei telespettatori è arrivata la trama ufficiale della 16x01.

Sinossi ufficiale 16x01: 'Nothing Left to Cling To'

Intitolata "Nothing Left to Cling To", la sinossi della prima puntata di Grey's Anatomy 16 svela quanto accaduto all'erede degli Avery dopo l'allontanamento dalla vettura in cui si trovava con la compagna Maggie Pierce.

Diversamente da quanto ipotizzato, l'affascinante chirurgo non si è immediatamente disperso nella nebbia, ma ha prestato soccorso ad un uomo gravemente ferito. A confermare delle buone condizioni di salute di Jackson, lo spoiler riguardante l'evoluzione del rapporto con la sua compagna. Stando alle anticipazioni pare, infatti, che la relazione tra i due giovani giungerà ad un punto di svolta e le conseguenze di quanto avvenuto durante la lite nei boschi non tarderanno ad arrivare:

"Dopo essere scomparso nella nebbia, Jackson soccorre un uomo che si trova in una situazione altamente pericolosa, mentre il suo rapporto con Maggie giunge ad un nuovo bivio."

La season premiére andrà in onda il 26 settembre ed è stata interamente scritta dalla showrunner della serie: Krista Vernoff.

Alla regia, invece, l'interprete della dottoressa Catherine Fox: Debbie Allen.

Spoiler Grey's Anatomy 16x01: Owen e Teddy sempre più affiatati

Ma la trama della 16x01 di Grey's Anatomy non si focalizza solo al personaggio di Jackson. Ampio spazio è dedicato anche a tutte le altre storyline rimaste in sospeso dal finale della scorsa stagione: “Meredith, Alex e Richard affrontano le conseguenze della frode assicurativa e del successivo licenziamento avvenuto per opera della Bailey.

Nel frattempo, Koracik ottiene un nuovo ruolo all'interno del Grey-Sloan Memorial che destabilizza tutti i suoi colleghi."

Infine, sono le foto promozionali a fornire ulteriori anticipazioni circa i personaggi non menzionati nella trama. Le immagini ritraggono, infatti, Teddy e Owen di ritorno nell'abitazione del chirurgo cardiotoracico. I due medici, da poco diventati genitori della piccola Allison, appaiono più affiatati che mai mentre si scambiano un tenero bacio che sembra sancire l'inizio ufficiale della loro relazione.