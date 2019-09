Giovedì 26 settembre andrà in onda la season premiére di Grey's Anatomy. A qualche giorno dal debutto, la ABC ha rilasciato il promo esteso del primo episodio che getta luce sulle nuove avventure dei più famosi medici di Seattle. Tra le tante novità, una in particolare ha colpito l'attenzione dei fan e riguarda la coppia formata da Alex e Jo. Le nuove scene mostrano, infatti, i due medici discutere sulle conseguenze del ricovero della donna nel reparto psichiatrico.

Il promo di Grey's Anatomy 16x01 mostra le prime scene tra Alex e Jo

Come mostrato nel finale della scorsa stagione, Jo ha deciso di ricoverarsi volontariamente in psichiatria per cercare aiuto dopo le sconvolgenti rivelazioni della madre. Se nella 16x01 la borsista concluderà il suo periodo di degenza, il suo percorso riabilitativo non potrà dirsi comunque finito. Proprio sulle conseguenze della depressione della Wilson si concentra il trailer della season premiére.

Il promo mostra, infatti, la reticenza della donna nell’accettare l’aiuto del suo compagno. La borsista, evidentemente provata, lascerà libero Alex di decidere se affrontare o meno il percorso di guarigione insieme a lei. Ciò che però sembra anticipare una crisi tra i due è l'affermazione della Wilson circa la mancata registrazione del loro matrimonio. Alex e Jo, infatti, non risultano legalmente sposati.

Sarà questo l'inizio della crisi annunciata da Krista Vernoff? A ben vedere, stando alle parole della sceneggiatrice, le conseguenze di quanto avvenuto nella scorsa stagione saranno evidenti tanto che Alex faticherà ad accettare il comportamento della sua compagna: "Sarà spaventoso per lui, soprattutto perché in passato ha avuto a che fare con donne che hanno sofferto di disturbi mentali. Alex sarà molto scosso. Per questo è difficile fare una previsione sul futuro di questa coppia".

La rinascita di Jo Wilson in Grey's Anatomy 16

Se dunque la nuova stagione di Grey's Anatomy metterà a dura prova la relazione tra Alex e Jo, la showrunner si è comunque detta entusiasta della possibilità di portare in scena un tema così delicato come la depressione. Nella sedicesima edizione gli sceneggiatori si sono, infatti, proposti di affrontare con onestà il difficile percorso riabilitativo della Wilson, ponendo l'accento su un disturbo affrontato, troppo spesso, con leggerezza:

"Se la scorsa stagione ha illustrato l'autenticità di questo trauma, la stagione 16 sarà dedicata alla ricerca della luce.

Dopo tutta la sua sofferenza, Jo starà meglio in questa stagione e troverà la strada della stabilità e della felicità. Vogliamo descrivere onestamente il fatto che si possa recuperare, che le persone possano mettersi al lavoro e guarire. Sono davvero entusiasta del fatto che tutti possano vederlo".