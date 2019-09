La 1^ edizione di Amici dedicata ai personaggi famosi, comincia a prendere forma: nella tarda serata di ieri sabato 31 agosto, è stato reso pubblico il promo che anticipa l'inizio del programma, che sarà quasi sicuramente condotto da Michelle Hunziker. A partecipare al format, che è intitolato "Amici Celebrities", saranno sicuramente: Ciro Ferrara, Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia e Laura Torrisi. Ancora incerta la data di messa in onda della puntata d'esordio.

Annunciati i primi quattro concorrenti di Amici Celebrities

Dopo settimane di rumors e smentite, ieri sera è stata data una prima notizia ufficiale sul cast della versione di Amici di Maria De Filippi dedicata al talento dei personaggi famosi. Il promo, che è stato pubblicato in anteprima dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia sul suo profilo IG, ha svelato l'identità dei primi quattro concorrenti della trasmissione: i Vip che hanno accettato di mettersi alla prova nella scuola più famosa d'Italia, provengono da diversi settori del mondo dello spettacolo e dello sport.

I primi quattro a partecipare al format condotto, quasi sicuramente, da Michelle Hunziker, saranno: l'attrice Laura Torrisi, il ristoratore Joe Bastianich, il "reale" Emanuele Filiberto di Savoia e l'ex calciatore Ciro Ferrara. Gli artisti, nel promo, sono stati mostrati mentre erano alle prese con una lezione di canto, ma durante lo show si dovranno confrontare anche con la danza e probabilmente anche con la recitazione.

Amici Celebrities (è questo il nome che è stato scelto per la nuova trasmissione di Canale 5, non più Amici Vip), andrà in onda prossimamente: nel promo che ha ufficializzato i primi quattro allievi, infatti, non è presente la data in cui il pubblico potrà assistere alla 1^ puntata.

I Vip ancora 'in bilico'

Dopo aver saputo che la Torrisi, Ferrara, Bastianich e Emanuele Filiberto parteciperanno alla prima edizione vip di Amici, ora non rimane che conoscere l'identità degli altri personaggi famosi che hanno accettato di mettersi alla prova in questo inedito programma.

I Vip che nelle scorse settimane sono stati accostati al talent-show Mediaset, sono: la showgirl Pamela Camassa, il cantante Marco Carta, la soubrette Pamela Prati, l'ex corteggiatrice di U&D Giulia Latini, l'imitatrice Francesca Manzini, la vincitrice del GF16 Martina Nasoni e molti altri.

A commentare e votare le esibizioni dei concorrenti, invece, sarà una giuria probabilmente composta da: Platinette, Garrison Rochelle e Giuliano Peparini (che dovrebbe essere anche il direttore artistico dell'intero format).

Michelle Hunziker, invece, sarà la padrona di casa (anche se non è ancora arrivata la conferma ufficiale) di cinque dei sei appuntamenti in prima serata: la puntata d'esordio, infatti, potrebbe essere condotta da Maria De Filippi, perché la showgirl svizzera dovrà prima dare il via alla nuova edizione di Striscia la Notizia.