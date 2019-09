I segreti non durano mai a lungo nelle trame di Beautiful e anche il rapporto tra Ridge e Brooke sarà presto costretto a fare i conti con questa consapevolezza. Lo stilista ha trascorso una notte insieme a Shauna Fulton, dopo il terribile litigio con la moglie a causa delle diverse vedute su Thomas e la custodia di Douglas. Al risveglio, ha chiesto alla sua nuova amica di non rivelare a nessuno quanto accaduto, per evitare ulteriori problemi.

La donna ha accettato tale patto ma già nelle puntate in onda a partire dal 30 settembre, la verità verrà a galla. La Logan scoprirà la verità, nutrendo comprensibilmente dei sospetti su quanto accaduto tra il marito e la Fulton. Sarà questo l'inizio di una crisi insanabile per la storica coppia? Sarà questa la speranza di Thomas che avrà un ruolo attivo nel fare in modo che il segreto del padre venga scoperto.

Beautiful anticipazioni: Thomas vuole separare Ridge da Brooke

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful di fine settembre, Thomas sarà protagonista di una nuova discussione con Brooke quando lei lo troverà insieme a Douglas. La matrigna, infatti, continuerà ad essere certa che lui sia un padre inaffidabile sebbene, a tutti gli effetti, continui ad avere la custodia legale del bambino dopo la morte di Caroline.

In seguito a questo litigio, Thomas sarà deciso a liberarsi una volta per tutte della presenza delle Logan in famiglia, colpendo proprio il matrimonio di Ridge e Brooke. E proprio la notte passata dallo stilista con Shauna rappresenterà il punto di partenza per una inevitabile crisi! Per raggiungere il suo obiettivo, il rampollo Forrester si servirà ancora dell'amico Vinny, lo stesso che in passato gli aveva fatto recapitare le sostanze stupefacenti usate con Liam.

Vinny apprenderà che Danny, il barman del Bikini, qualche giorno prima aveva lasciato Ridge insieme alla Fulton nell'appartamento sopra al locale e li aveva visti uscire insieme dalla stanza la mattina successiva. E proprio questa notizia verrà usata per far apprendere a Brooke la verità.

Trame americane Beautiful: Brooke scopre il tradimento di Ridge

La notizia della notte trascorsa da Ridge e Shauna non resterà un segreto ancora a lungo nelle puntate americane di Beautiful.

In seguito ad una serie di manipolazioni messe in atto da Thomas, Brooke scoprirà che il marito era stato insieme alla madre di Flo durante la notte da lui trascorsa fuori casa. Va precisato che tra la coppia, in tale circostanza, non era accaduto nulla di intimo e che semplicemente i due avevano dormito nello stesso letto. Ma la Logan crederà a tale versione dei fatti senza avere nulla da ridire?

Nel frattempo, Thomas cercherà un'alleanza anche con Shauna, nella speranza che lei possa in qualche modo aiutarlo a separare il padre dalla matrigna.