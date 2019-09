Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti la soap opera Beautiful, che prosegue con grande successo la sua messa in onda sia in Italia che in America. Come ben saprete negli Stai Uniti D'America sono decisamente avanti con le puntate rispetto alla messa in onda su Canale 5. E gli spoiler di queste puntate americane rivelano che tra Ridge e Brooke ci sarà l'ennesima rottura che metterà a dura prova la loro relazione sentimentale.

Beautiful, le anticipazioni americane: Ridge messo nei guai da Shauna

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che Brooke verrà a conoscenza del clamoroso tradimento di Ridge nei suoi confronti.

L'uomo di casa Forrester, infatti, ha avuto una relazione extra-coniugale con Shauna Fulton, la quale sembra essere disposta a tutto pur di poter entrare a far parte della grande famiglia. In particolar, modo, infatti, vedremo che Shauna è intenzionata a fare in modo che sua figlia Florence riesca ad avere lo spazio che merita all'interno della famosa azienda di moda.

Vedremo che la donna ne approfitterà di un momento di debolezza di Ridge, il quale dopo un aperitivo al Bikini Bar si lascerà andare all'alcool e verrà portato dalla donna in una stanza sopra il bar.

Gli spoiler delle puntate americane della soap opera rivelano che il giorno seguente Ridge si troverà nel letto al fianco di Shauna e capirà che tra di loro è successo qualcosa.

A quel punto, quindi, comincerà ad avvertire dei sensi di colpa nei confronti di Brooke, con cui i rapporti sembrano essersi distesi dopo quello che era accaduto con Thomas. E sarà proprio per 'colpa' di quest'ultimo che Brooke verrà a conoscenza del tradimento e di quello che è successo quella notte.

Brooke delusa da Ridge e lo affronta

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Thomas ha come obiettivo quello di riuscire ad allontanare la Logan dalla loro famiglia e vuole fare il possibile pur di riuscire nel suo intento. Thomas, così, consiglia a Danny di rivelare a Brooke quello che è successo tra Ridge e Shauna: per la Logan sarà un duro colpo venire a conoscenza del clamoroso racconto riguardante il tradimento dell'uomo che ama.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Dopo l'amara confessione, infatti, Brooke correrà subito da Ridge per poterlo affrontare a muso duro e capire nel dettaglio cosa sia successo quella notte. L'uomo verrà colto di sorpresa e proverà in tutti i modi a giustificarsi, facendo capire a Brooke che lui di quella notte non ricorda assolutamente nulla e che non aveva intenzione di tradirla con un'altra donna.

Insomma sembrerebbe che il piano di Thomas stia dando i suoi frutti.