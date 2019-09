Si avvicina l'atteso finale di serie per Bitter Sweet, la soap opera rivelazione degli ascolti di questa estate che ha incuriosito e appassionato una media sempre più elevata di spettatori. Un successo a dir poco clamoroso che giunge verso il finale e per l'occasione in casa Mediaset hanno deciso di raddoppiare la durata di messa in onda con un doppio episodio al giorno, dalle 14,45 alle 16,40 circa.

I colpi di scena non mancheranno e in particolar modo vedremo che tra Ferit e Nazli, dopo una nuova serie di burrascosi episodi, ci sarà il lieto fine e la donna rivelerà a suo marito di essere in dolce attesa del loro primo bebè.

Bitter Sweet, gli spoiler sulle puntate finali: lo scontro a fuoco tra Ferit e Hakan

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di stagione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore rivelano che Hakan continuerà a tenere sotto scacco Nazli e comincerà a ricattarla, dicendole che se non chiederà al più presto la separazione da suo marito, metterà nei guai Asuman, rivelando alla Polizia ciò che ha fatto e quindi facendolo finire in prigione.

Un ricatto a dir poco insopportabile per la donna, la quale a questo punto non sa come comportarsi. In un primo momento sembra essere disposta a non cedere all'ennesimo ricatto dell'uomo e crede che in realtà non farà nulla di quello che ha detto. Poi, però, la donna si renderà conto che ancora una volta Hakan è disposto per davvero a portare avanti la sua vendetta e così decide di chiedere la separazione da Ferit, il quale non riesce a capire fino in fondo il motivo di tale gesto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Ma per fortuna la situazione verrà 'salvata' in tempo e possiamo anticiparvi che tra Hakan e Ferit ci sarà un durissimo scontro a fuoco, durante il quale però interverrà anche la Polizia che questa volta metterà la parola fine al piano diabolico del perfido Hakan.

Nazli scopre di essere incinta e lo comunica a Ferit durante la festa di Capodanno

Solo dopo il fantomatico momento dell'arresto, vedremo che tra Ferit e Nazli tornerà nuovamente il sereno e i due riusciranno a riprendere in mano la loro relazione.

Le anticipazioni sul finale della prima stagione di Bitter Sweet rivelano che la serie si chiuderà con il trionfo dell'amore.

Siamo arrivati, infatti, alla giornata di Capodanno e per l'occasione Deniz ha deciso di organizzare una festa con tutti i suoi amici all'interno del suo locale. Tra un concerto e l'altro, a ritmo di musica, vedremo che ogni cosa tornerà al suo posto e soprattutto che Nazli rivelerà a suo marito di essere in dolce attesa del loro primo figlio.

Una notizia a dir poco sorprendente che spiazzerà in maniera positiva l'uomo e che chiuderà sotto il segno dell'amore una serie che ha saputo conquistare il gradimento del pubblico italiano.