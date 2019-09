Bitter Sweet è la soap opera campione di ascolti e rivelazione di questa stagione estiva che ha saputo conquistare il gradimento del pubblico di Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la prossima sarà l'ultima settimana di programmazione della soap, la quale andrà in onda in veste del tutto eccezionale con un doppio appuntamento in tv, a partire dalle 14:45 fino a venerdì pomeriggio. Un finale di stagione che si preannuncia decisamente scoppiettante e ricco di grandi colpi di scena, ma che sarà soprattutto all'insegna del trionfo dell'amore e della giustizia per i protagonisti. In particolar modo si vedrà che Fatos farà un passo in avanti verso Tarik.

Bitter Sweet, gli spoiler dell'ultima settimana: Fatos confessa il suo amore a Tarik

Le anticipazioni sulla settimana finale di Bitter Sweet dal 9 al 13 settembre, infatti, rivelano che Fatos, giorno dopo giorno, si renderà conto di provare una forte attrazione nei confronti di Tarik. Un sentimento che cresce sempre di più e che porterà la ragazza a capire di essersi realmente innamorata di lui e proprio per questo motivo deciderà di dichiararsi apertamente senza nascondersi più come ha fatto per un po' di tempo.

La puntata conclusiva di questa prima e per ora unica stagione di Bitter Sweet sarà caratterizzata da una grande festa di Capodanno, alla quale prenderanno parte tutti i protagonisti. Un vero e proprio momento catartico, dove si vedrà che trionferà l'amore per tutti.

E sarà proprio in questa situazione di grande serenità che Fatos deciderà di prendere in mano le redini della situazione e che dichiarerà finalmente il suo sentimento a Tarik.

Un momento di grande intesa e di grande passione che segnerà così il lieto fine per questa coppia, che ha fatto sognare il pubblico a casa seppur tra molti alti e bassi. Tuttavia non si potrà mai sapere cosa succederà in futuro tra i due ragazzi, dato che la seconda stagione della soap opera non è stata al momento realizzata.

Il perfido Hakan alle strette: è lui l'assassino e viene messo in prigione

Ma ovviamente questo non sarà l'unico colpo di scena che si vedrà nel corso dell'ultima settimana di messa in onda di Bitter Sweet fino al 13 settembre.

Le anticipazioni ufficiali sulle trame, infatti, rivelano che Nazli verrà ricattata per l'ennesima volta dal perfido Hakan, il quale la costringerà a prendere le distanze da suo marito Ferit. Per fortuna, però, la verità verrà a galla e in questi episodi conclusivi della soap Ferit, Deniz e tutti gli altri scopriranno che in realtà Hakan è il vero e unico responsabile della morte di Demir e Zeynep e proprio per questo motivo il perfido uomo finirà definitivamente in prigione.