Si avvicina la messa in onda delle ultime puntate di Bitter Sweet, la nuova soap opera che ha debuttato su Canale 5 quest'estate e che ha rapito il pubblico italiano. Nella settimana che va dal 9 al 13 settembre verranno trasmessi gli ultimi episodi di questa stagione, durante i quali avremo modo di vedere l'attesissimo finale che sarà ricco di colpi di scena. E per l'occasione, Mediaset ha scelto di raddoppiare la durata della soap su Canale 5: per l'ultima settimana di programmazione, infatti, saranno trasmessi due episodi al giorno fino alle 16:40 circa. Cosa succederà in questi ultimi attesissimi episodio? Possiamo annunciare che Nazli scoprirà di essere in dolce attesa.

Bitter Sweet, gli spoiler sul finale di stagione:

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di Bitter Sweet rivelano che durante la festa di Capodanno, Nazli comunicherà a Ferit una notizia che lo renderà sicuramente l'uomo più felice del mondo. La donna, infatti, gli comunicherà di aver scoperto di aspettare un bambino: i due si lasceranno poi andare ad un super bacio proprio nel punto in cui si sono baciati per la prima volta e così si sentiranno finalmente liberi di poter vivere il loro amore.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sul finale di stagione di Bitter Sweet rivelano che finalmente arriverà la resa dei conti anche per la coppia composta da Demet e Hakan, i quali finalmente la pagheranno per tutto il male che hanno fatto nei confronti di Ferit e Nazli e finiranno in prigione.

Prima di essere affidato nelle mani della giustizia, vedremo che l'Onder si presenterà alla villa di Feri e Nazli con un'arma da fuoco, desideroso di portare a termine la sua vendetta e il suo terribile piano.

Per fortuna, però, l'architetto riuscirà ad evitare il peggio e vedremo che disarmerà l'uomo, facendolo finire in carcere per sempre. Occhi puntati anche su Fatos, la quale nel corso delle ultime puntate della soap opera dichiarerà il suo amore a Tarik.

Non ci sarà la seconda stagione di Bitter Sweet

Insomma un finale di stagione che sarà a dir poco imperdibile per tutti i fan di Bitter Sweet, i quali si stanno chiedendo se ci sarà una seconda stagione.

Possiamo svelare che 'Ingredienti d'amore' non avrà un seguito e quindi la messa in onda di questa soap terminerà con l'ultima puntata di venerdì 13 settembre.

Tuttavia in Turchia hanno debuttato delle altre soap che potrebbero avere tutte le carte in regola per bissare il successo di Bitter Sweet e conquistare così il gradimento del pubblico televisivo italiano. Vedremo se Mediaset deciderà di acquistarle nel corso delle prossime stagioni televisive estive.