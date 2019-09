Le Anticipazioni di Una vita delle prossime puntate in onda su Canale 5 raccontano che Samuel si macchierà di un altro crimine. Samuel e Lucia si sono avvicinati molto dopo la partenza di Blanca e Diego. La Alvarado, pazza d'amore per l'Alday, spera di alleviare le sue sofferenze d'amore per intraprendere una relazione con lui. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il misterioso Padre Telmo Martinez inizierà a nutrire un'interesse particolare nei confronti della bella Lucia.

Nello stesso tempo, la fanciulla si farà aiutare dal nuovo sacerdote e dalla cugina Celia a scoprire la verità sulla sua famiglia di origine. Verrà alla luce che la sua nascita è frutto di una relazione clandestina tra i Marchesi di Valmez, famiglia nobile e soprattutto ricchissima. A quel punto, ecco che Samuel darà la prima zampata.

Una Vita nuove puntate: Lucia figlia di due fratellastri

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Lucia farà presto chiarezza sul suo oscuro passato.

Verrà a sapere che i suoi genitori, i Valmez, scoprirono di essere fratellastri solo dopo le nozze. Non volendo dare scandalo rivolgendosi alla Sacra Rota, presero la sofferta decisione di abbandonarla al suo destino. Lucia venne affidata allo zio di Celia, un certo Joaquin.

Sarà Telmo a mettere al corrente Lucia di tutta questa storia, facendola sprofondare in uno stato pietoso. Nonostante ciò, la giovanetta si legherà ancora di più a Samuel che, dal canto suo, starà al suo fianco sentendo odore di soldi. Non dimentichiamo che l'Alday, dopo aver perso la Galleria è rimasto con le tasche vuote e braccato dal pericoloso strozzino Jimeno.

Una Vita anticipazioni: Samuel strangola Joaquin

Lucia cederà alla corte di Samuel che, senza scrupoli, si avvicinerà a lei solo per interessi economici. Le anticipazioni di Una Vita svelano che il rampollo si recherà a Salamanca per incontrare Joaquin. I due parleranno di un fantomatico accordo finanziario quando, con un movimento fulmineo, il patrigno di Lucia si troverà le mani al collo. Ebbene sì, Samuel sarà l'assassino di Joaquin, intenzionato a mettere le mani sull'eredità di Lucia.

La storyline si complicherà ulteriormente quando sui giornali verrà resa pubblica la notizia che vede Lucia figlia di due fratellastri. Tutta Acacias si indignerà e la poverina non avrà altri che Samuel. Ciò andrà a favore dell'Alday, che approfitterà della debolezza della fanciulla per farle credere di non essere il responsabile della morte di Joaquin. Che fine faranno i soldi di Lucia? E soprattutto, Padre Telmo riuscirà a metterla in guardia dal pericoloso Samuel?

Tutte le risposte - e non solo - si avranno con le prossime anticipazioni di Una Vita.