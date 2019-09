Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni della soap opera Il Segreto, in onda per tutta la settimana, a partire da oggi domenica 29 settembre fino al prossimo 5 ottobre su Canale 5. Le trame rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno soprattutto Roberto, il quale sarà vittima dell'ennesimo piano diabolico messo in atto da donna Francisca. E poi ancora Prudencio sarà pronto ad iniziare una nuova vita mentre Elsa dovrà fare i conti con una tremenda delusione sentimentale.

Le trame de Il Segreto 29 settembre - 5 ottobre: Roberto viene avvelenato da Francisca

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni de Il Segreto dal 29 settembre in poi rivelano che Roberto sta mettendo a punto la sua fuga per scappare dal paese e tornare di nuovo a Cuba con Maria e la sua bambina.

Peccato, però, che a mettere i bastoni tra le ruote al suo piano ci penserà la perfida donna Francisca, la quale ha scoperto tutto e quindi gli si metterà contro. Francisca, infatti, gli offrirà un tè avvelenato, con il quale metterà la parola fine all'esistenza di Roberto, lasciandolo morire lentamente davanti ai suoi occhi e poi chiedendo al suo fido Mauricio di sbarazzarsi del corpo.

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto rivelano che ci saranno dei risvolti clamorosi anche per quanto riguarda la povera Elsa, la quale verrà lasciata da Alvaro a pochi giorni dalle imminenti nozze. La donna, distrutta dal dolore, dovrà dare l'annuncio a tutti i suoi familiari, mettendoli così al corrente della situazione.

Saltano le nozze di Elsa e Alvaro: lui la lascia prima del sì

La donna non riuscirà a riprendersi immediatamente dopo la tremenda batosta ricevuta e proprio per questo motivo Isaac si metterà sulle tracce di Alvaro, perché non vuole che l'uomo resti impunito e desidera che paghi per quello che ha fatto. Intanto in paese arriverà anche Antolina, che avrà un durissimo scontro con Elsa, al termine del quale vedremo che quest'ultima accuserà un malore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Occhi puntati anche su Prudencio, il quale entrerà in possesso di un vecchio locale che apparteneva a Fe e potrà dare il via a nuovi entusiasmanti progetti che gli permetteranno di iniziare una nuova vita, proprio come ha sempre desiderato in quest'ultimo periodo.

Intanto per tutti coloro che questa settimana non potessero seguire uno degli appuntamenti con Il Segreto in daytime sulla rete ammiraglia del Biscione, segnaliamo che sarà possibile rivedere gli episodi in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'app omonima per tablet e cellulari.

In questo modo si possono rivedere i vari episodi della soap opera in qualunque momento lo si desideri anche in treno o pullman.