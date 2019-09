Grandi novità nella programmazione de Il Segreto della settimana del 9 settembre. A partire dal prossimo lunedì, infatti, la telenovela comincerà più tardi, a partire dalle ore 16:40 circa, per lasciare spazio alle puntate conclusive della soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Verrà, inoltre, ripristinato l'episodio pomeridiano del sabato. Queste variazioni permetteranno l'ampio sviluppo delle trame, concentrate sul nuovo intrigo di Antolina ai danni di Isaac ed Elsa.

L'ex ancella, dopo avere scoperto che Alvaro è un cacciatore di dote, comincerà a ricattare il medico per obbligarlo a conquistare la sua collaboratrice. Tra le novità, ci sarà spazio anche per Maria e Roberto, che proveranno a fingere davanti a Donna Francisca per nasconderle il desiderio di tornare a Cuba.

Il Segreto anticipazioni: il progetto di Maria e Roberto

Stando a quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda dal 9 al 14 settembre, Maria chiederà a Roberto di fuggire a Cuba per allontanarsi dai continui intrighi di Donna Francisca e Fernando.

L'uomo accetterà con gioia ma, per raggiungere senza ulteriori problemi tale obiettivo, sarà necessario mentire alla Montenegro. Per tale ragione, i due amici renderanno noto di voler restare in Spagna e, a conferma di tali parole, Roberto acquisterà una nuova proprietà vicino a Puente Viejo nella quale trasferirsi insieme a Maria, Beltran ed Esperanza. Francisca si sentirà rassicurata per tale novità mentre Fernando la metterà in guardia, non credendo al cambiamento repentino dei programmi del rivale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Julieta non riuscirà a superare il suo periodo di depressione, continuando a preoccupare i propri cari a partire da Saul e Consuelo. Nel frattempo, Pedro Molero (figlio di Eustaquio e fratello di Lamberto) si presenterà nella piazza del paese per confrontarsi con Saul. I due arriveranno alle mani e solo l'intervento di Severo eviterà problemi peggiori.

Trame settimanali Il Segreto: Antolina ricatta Alvaro

Dopo avere scoperto che Alvaro è un cacciatore di dote, Antolina userà l'informazione a suo vantaggio.

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana segnalano che l'ex ancella ricatterà il medico mettendolo davanti ad un aut aut: se non vorrà che la notizia venga diffusa, lui dovrà conquistare e sposare Elsa, portandola via da Puente Viejo. Alvaro non potrà fare altro che accettare, ascoltando anche i consigli di Antolina per sedurre con più facilità la Laguna. Accortosi dell'avvicinamento tra l'amata e il dottore, Isaac sarà preoccupato e finirà con il farsi male durante le ore di lavoro.

Matias lo soccorrerà, portandolo al dispensario dove verrà curato proprio da Elsa.