Tra ottobre e novembre andrà in onda, su Canale 5, L'isola di Pietro 3. Ritroveremo Elena , Pietro, Caterina, Diego e Annalisa. Inoltre ci saranno nuovi personaggi che andranno a scombussolare la vita dei protagonisti. Una novità della terza stagione (non molto apprezzata da buona parte dei telespettatori appassionati a L'Isola di Pietro) è l'uscita di scena di Michele Rosiello. L'attore non farà parte del cast e quindi il personaggio di Alessandro uscirà di scena.

Rosiello non sarà l'unico a lasciare la serie: anche Lorella Cuccarini non prenderà parte a L'Isola di Pietro 3 e l'assenza di Isabella potrebbe portare tristezza nel protagonista. Dopo la morte della moglie, sembra che tutte le donne di cui si innamora lo lascino ancor prima di iniziare una relazione con lui, pur ricambiando il suo sentimento. Tuttavia sembra che anche ne L'Isola di Pietro 3 il pediatra incontri una donna per la quale perderà la testa.

Elena porta avanti la gravidanza da sola

Con l'uscita di scena di Alessandro, Elena dovrà portare avanti da sola la gravidanza. Fortunatamente, come sempre, avrà vicino suo padre e la primogenita Caterina. Presumibilmente potrà contare anche sul supporto di Paolo, il medico innamorato di lei interpretato da Ettore Bassi. Inoltre la poliziotta dovrà risolvere un giallo che, come nelle stagioni precedenti, troverà soluzione solo nella sesta e ultima puntata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A sostituire Alessandro ci sarà un nuovo commissario, interpretato dall'attore Francesco Arca. Arca è noto al pubblico del piccolo schermo per aver interpretato il commissario Terzani nella versione italiana de Il commissario Rex. Più recentemente l'attore aveva lavorato su Canale 5 interpretando il protagonista maschile in Sacrificio d'Amore accanto a Francesca Valtorta.

Francesca Chillemi entra a far parte del cast

Un altro volto noto al pubblico italiano, che entrerà nel cast de L'isola di Pietro 3, è quello di Francesca Chillemi.

L'ex Miss Italia interpreterà la madre di una ragazza coinvolta nel giallo che sarà al centro della storia. Ne l'Isola di Pietro, come abbiamo già visto nelle prime due stagioni, coloro che sono coinvolti nei delitti sono principalmente adolescenti, ma i loro genitori non hanno un ruolo marginale e puntualmente hanno qualcosa da nascondere. Un altro personaggio di spicco, presente già nel cast della stagione precedente, è quello di Diego.

Il ragazzo aveva scoperto una tragica verità sulla morte dei suoi genitori. Anche nella terza stagione il fidanzato di Caterina dovrà affrontare delle difficoltà che però lo porteranno a maturare davvero.