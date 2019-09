La prima puntata di Rosy Abate 2, trasmessa ieri 18 settembre su Canale 5, non ha deluso le aspettative, confermando la bravura dell'attrice Giulia Michelini e di un cast di tutto rispetto. La 'Regina di Palermo', uscita dal carcere dopo sei anni di reclusione, ha potuto riabbracciare il figlio Leonardo, tentando di ricostruire il rapporto con lui. Ma ha dovuto rendersi conto molto presto che il ragazzo, in sua assenza, è riuscito a mettersi nei guai, avvicinandosi a dei personaggi non troppo raccomandabili.

Per saldare un suo debito di droga, Leo ha così chiesto l'aiuto del boss Antonio Costello, che lo ha poi spinto ad uccidere Nadia Aversa, l'ispettrice fidanzata con il collega Luca Bonaccorso. Sarà questo il punto di partenza della seconda puntata, in onda venerdì 20 settembre: in essa le indagini sull'omicidio entreranno nel vivo e si rivolgeranno proprio sul complicato ragazzo.

Rosy Abate 2 anticipazioni seconda puntata: Luca sospetta di Nadia

Le anticipazioni della seconda puntata di Rosy Abate 2 confermano che Luca sarà deciso a scovare il responsabile dell'omicidio di Nadia Aversa, avvenuto per mano di Leonardo Abate.

L'ispettore, sentendosi in colpa per avere tradito la fidanzata con Rosy proprio nel momento della sua morte, non ci metterà molto a rivolgere la sua attenzione verso il ragazzo, nei confronti del quale Nadia aveva cominciato ad indagare prima della tragedia. Nel frattempo, la 'Regina di Palermo' si renderà conto che la sua vita idilliaca, lontana dagli ambienti criminali, sarà destinata a restare soltanto un sogno.

La donna, infatti, sarà consapevole del coinvolgimento di Antonio Costello nel delitto, nonché del possibile ruolo avuto dal figlio. Ma nonostante la dura realtà, proverà un forte senso di colpa per non essere riuscita a dare a Leo quella vita felice e tranquilla che avrebbe desiderato e sarà pronta a tutto pur di difenderlo dalle accuse di omicidio e dalla conseguenza lunga detenzione in carcere.

Trama seconda puntata: Rosy si avvicina a Costello

Le anticipazioni di Rosy Abate 2 segnalano che le indagini di Luca Bonaccorso entreranno nel vivo nella seconda puntata prevista per venerdì 20 settembre. L'ispettore lavorerà notte e giorno pur di assicurare alla giustizia l'assassino di Nadia Aversa e ben presto il cerchio si stringerà intorno a Leonardo. Per evitare che il figlio venga arrestato, al personaggio interpretato da Giulia Michelini non toccherà fare altro che rivolgersi al suo peggiore nemico, colui che ha spinto il ragazzo ad uccidere proprio l'ispettrice.

Sarà così che scenderà a patti con Antonio Costello, il camorrista che fin dall'inizio aveva sperato di riaccendere la scintilla nella 'Regina di Palermo'. Il ritorno alla vecchia vita di Rosy Abate, a questo punto, apparirà inevitabile.