Arrivano nuove sconcertanti news dalla Germania, su una delle soap opera più seguite della televisione italiana, "Tempesta D'amore". Qualche giorno fa, infatti, i telespettatori tedeschi hanno assistito alla morte di uno dei personaggi più amati in assoluto della soap: Romy Ehrlinger. Il personaggio interpretato dalla bravissima Desiree Von Delft, infatti, sembra essere definitivamente uscito di scena a causa di una fatalità che la porterà ad una morte prematura poche ore dopo la celebrazione del suo matrimonio con Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel).

Romy sarà avvelenata da Annabelle

Nel dettaglio si segnala che Annabelle Saalfeld deciderà di uccidere sua sorella Denise, facendole bere del veleno a sua insaputa. La dark lady però non verserà il veleno direttamente nel bicchiere della sorella ma lo inietterà in uno di quelli utilizzati nel corso della festa del paese. Fatalità vorrà che a bere quel bicchiere non sia Denise, ma Romy. L'effetto del veleno però non si manifesterà subito e la Ehrlinger non si renderà conto di essere stata avvelenata fino al giorno delle sue nozze con Paul.

La ragazza, infatti, arriverà a dire di sì all'altare al suo amato per poi cadere inspiegabilmente a terra priva di sensi. A quel punto sarà immediatamente soccorsa e trasportata con urgenza in ospedale dove arriverà in condizioni molto critiche. All'inizio i dottori non sapranno spiegare le cause del suo malore, ma poi spiegheranno a Paul che il cuore di Romy ha ceduto all'improvviso e la giovane ha bisogno di un trapianto immediato per sopravvivere.

Romy ritornerà nelle visioni di Paul

Dopo aver saputo dai dottori le gravi condizioni in cui versa la moglie, Paul deciderà di rimanere con lei in ospedale in attesa di un miracolo che possa salvarla. Miracolo che purtroppo non si verificherà, infatti, Romy poco dopo si sentirà male di nuovo e morirà fra le braccia di Paul in una delle scene più tristi della storia della soap tedesca. Il trapasso della giovane, infatti, avverrà sulle note di "All of me" di John Legend, che si mescoleranno agli ultimi battiti del cuore di Romy e alle lacrime di Paul.

Tutto ciò che è stato descritto fino a questo momento, avverrà nella puntata 3229 a cui seguiranno altri episodi in cui Romy riapparirà nella soap nonostante la sua tragica fine. Il personaggio, infatti, ritornerà in scena in una visione di Paul, che disperato ed inconsolabile non saprà rassegnarsi alla morte prematura della moglie. L'unica cosa che non si evince dalle nuove anticipazioni tedesche è se Annabelle pagherà o no per la morte di Romy o se qualcuno scoprirà le vere cause della sua morte.

C'è da dire che Romy non è la prima vittima di Annabelle, in quanto la giovane ha ucciso anche sua madre Xenia per impedirle di rivelare la sua illegittimità.