Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, "Tempesta D'amore". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 29 settembre al 5 ottobre, tutti i giorni su Rete 4. Mentre in Germania, i telespettatori tedeschi hanno da poco assistito alla morte di uno dei personaggi principali della soap, Romy, in Italia le trame dei prossimi episodi si concentreranno soprattutto sulla scelta di Joshua di interrompere la sua relazione con Annabelle e sull'avvicinamento di Denise e Henry.

L'avvertimento di Ragnar

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Jessica inizierà a voler vedere sempre più spesso la piccola Luna, costringendo Natascha a mentire a Michael. Poco dopo però, Natascha chiederà a Jessica di non avvicinarsi più alla loro bambina, costringendo la giovane a rivelargli la verità. Annabelle falsificherà il test del DNA per far credere a Christoph che Denise non è biologicamente sua figlia e allontanarlo da lei.

Tina si renderà conto di provare dei sentimenti per Ragnar. Joshua aiuterà Denise a riavvicinarsi a suo padre e lei lo abbraccerà con trasporto. Nonostante l'intervento di Joshua, sarà soltanto Eva a convincere Christoph a riappacificarsi con Denise.

Più tardi, Tina si recherà nel bosco per raccogliere delle pietre e dei rami, finendo per incontrare Ragnar. Il giovane le chiederà di non prelevare più oggetti dal bosco, in modo da non incorrere nella vendetta degli elfi del bosco.

In un primo tempo, Tina non crederà alle parole di Ragnar ma poi sarà costretta a ricredersi. Dopo aver saputo che Felicitas è figlia di Jessica, Natascha deciderà di non raccontare a nessuno la verità. Denise deciderà di dimenticare i suoi sentimenti per Joshua, andando ad una serata di freccette insieme ad Henry. Il giorno dopo, i due giovani decideranno anche di trascorrere la giornata insieme, prendendosi cura di un piccolo puledrino appena nato. Nel frattempo, Joshua non riuscirà a smettere di pensare a Denise ed Henry, finendo anche per dimenticarsi un appuntamento con Annabelle.

Joshua lascia Annabelle

Christoph tenterà in tutti i modi di trovare l'occasione giusta per rimanere da solo con Eva. Nel frattempo, Joshua deciderà di lasciare Annabelle, che sconvolta correrà a farsi consolare da Christoph. Tina scoprirà che Ragnar le ha mentito, rimanendone molto delusa. Henry scoprirà che il sindaco sta per dimettersi e deciderà di candidarsi per prendere il suo posto. Per riavvicinarsi a Joshua, Annabelle cercherà di sedurlo, finendo per essere respinta.

A quel punto, la giovane perderà le staffe e lancerà un'ascia al ragazzo, mancandolo di poco. Tina verrà a sapere che la situazione finanziaria di Ragnar non è delle più rosee e deciderà di aiutarlo. Il pilota dell'aereo di Christoph si ammalerà e sarà sostituito da un amico di Joshua, Nick Bergmann.