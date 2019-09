Il conto alla rovescia per la prima puntata di Temptation Island Vip 2 è ufficialmente iniziato: lunedì 9 settembre andrà in onda su Canale 5 l'esordio del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi nel quale sei coppie di celebrità metteranno alla prova il loro amore. Separati per 21 giorni, saranno tentati da bellissimi ragazzi e ragazze single per fare chiarezza nei propri sentimenti. L'avventura nel resort di Santa Margherita di Pula potrebbe essere durata, però, meno del previsto per Pago e Serena Enardu come evidenziato dallo stesso cantautore nel suo profilo Instagram.

L'ex di Miriana Trevisan è infatti tornato sui social a riprese non ancora ultimate, lasciando chiaramente intendere che per lui e la fidanzata il falò di confronto è avvenuto prima del tempo. E stando alle parole da lui scritte, unite ad una citazione di Gianluca Grignani, l'epilogo non sarebbe dei migliori.

Temptation Island Vip 3: l'uscita anzitempo di Pago e Serena

Nel video di presentazione registrato prima delle riprese di Temptation Island Vip 2, Pago aveva dichiarato di essere sicuro dei suoi sentimenti per Serena Enardu dopo sette anni d'amore.

Più dubbiosa era l'ex tronista di Uomini e donne, desiderosa di capire se, dopo una storia tanto lunga, i suoi sentimenti sono ancora intatti. Per raggiungere l'obiettivo prefissato, la Enardu si è messa subito alla prova, come mostrato in alcuni brevi spezzoni pubblicati negli account ufficiali del docu-reality. Da quanto visto, c'è stato subito un avvicinamento al single Alessandro, con il quale avrebbe instaurato un feeling speciale per nulla gradito a Pago.

Ma poi come si sono evolute le cose tra loro? Sebbene le fonti ufficiali mantengano l'assoluto riserbo, il ritorno del cantautore su Instagram non lascia spazio ai dubbi: la loro avventura si è conclusa prima della fine delle riprese, con un inevitabile falò di confronto.

Il gesto inequivocabile di Pago su Instagram

La fine dell'avventura a Temptation Island Vip 2 di Pago e Serena Enardu è già avvenuta e lui non ha negato il proprio malumore affidandosi al suo profilo Instagram.

In esso ha cantato a squarciagola alcune parti della canzone di Gianluca Grignani 'La mia storia tra le dita', aggiungendovi anche gli eloquenti gesti delle corna e dell’ombrello. Non solo, sempre chiamando in causa lo stesso brano, ha aggiunto la scritta: “Ricorda un uomo a volte va anche perdonato, ma una donna?". Parole che lascerebbero presagire ad un possibile tradimento di Serena Enardu avvenuto durante il programma di Canale 5.

Ma sarà poi avvenuto anche il perdono di cui lui ha parlato? Per saperlo, i telespettatori dovranno attendere ancora qualche settimana, dato che difficilmente la svolta verrà resa nota già nella puntata d'esordio del prossimo lunedì.