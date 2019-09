Il giro di boa di Temptation Island Vip 2 ha avuto luogo lunedì 23 settembre, con la terza puntata durante la quale Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lasciati. Lei non ha affatto gradito il comportamento del fidanzato con la single Zoe, mentre lui ha cercato di addossare le colpe a Nathaly, finendo però per uscire 'sconfitto' dal confronto. Anche nel corso della quarta puntata, che verrà trasmessa il 30 settembre, le coppie continueranno il loro viaggio nei sentimenti tra dubbi e nuove consapevolezze.

Sarà questo il caso di Chiara Esposito che, dopo l'ennesima assenza di video di Simone Bonaccorsi, sembrerà decisa a porre fine alla storia con lui. Male andranno le cose anche per Pago, convinto che il limite di Serena Enardu sia già stato superato. E non se la passerà meglio Anna Pettinelli, a sua volta sconvolta dalle immagini del suo Stefano Macchi.

Pago raggiunge il limite con Serena Enardu

Cinque coppie continueranno a mettersi alla prova a Temptation Island Vip 2 nel corso della quarta puntata prevista per lunedì 30 settembre.

Ma per qualcuno di loro i problemi appariranno insanabili. Sarà questo il caso di Pago che, dopo l'ennesimo video di Serena Enardu insieme al single Alessandro, non riuscirà più a nascondere la propria delusione. Stando a quanto riportano le anticipazioni diffuse dagli account del programma, infatti, lui chioserà: "Sto per crollare, il limite è stato abbondantemente superato". Arriverà anche per lui il momento di chiedere il falò di confronto anticipato? Non se la passerà meglio Silvia Tirado, chiamata a vedere alcune immagini di Gabriele Pippo che non le faranno affatto piacere.

Anche in questo caso, la replica sarà molto forte: "Non è il Gabriele che ho conosciuto io."

Anna Pettinelli gelosa di Stefano: 'È roba mia'

Per quanto riguarda le altre coppie di Temptation Island Vip 2, potrebbe arrivare il momento della resa dei conti per Chiara Esposito e Stefano Bonaccorsi, come lasciato intendere da Alessia Marcuzzi lo scorso lunedì. L'ex 'Professoressa' era sembrata decisa a chiudere con il fidanzato, che non si è messo in gioco nel programma come avrebbe dovuto.

Accetterà di confrontarsi un'ultima volta con lui prima di porre fine all'avventura in Sardegna? E in attesa di scoprire i primi sviluppi per i nuovi arrivati Alex Belli e Delia Duran, le anticipazioni della quarta puntata non promettono nulla di buono per Anna Pettinelli. Ormai stanca dei filmati che mostrano il rapporto speciale nato tra Stefano Macchi e la single Cecilia, la conduttrice radiofonica rivelerà alle amiche: "Non basta che due persone si bacino.

Quando accade questo, c'è un'altra fidanzata. Lui è roba mia".