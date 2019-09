La seconda edizione di Temptation Island Vip 2 è apparsa particolarmente movimentata fin dal suo esordio avvenuto lo scorso lunedì 9 settembre su Canale 5. La fuga di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate per riabbracciare la sua Federica Caputo, ha sancito l'eliminazione della coppia. L'annuncio è arrivato subito per bocca di Alessia Marcuzzi, che ha chiarito come i due fidanzati non abbiano rispettato il regolamento del programma.

Tale colpo di testa renderà necessario un cambiamento in corsa nelle dinamiche del dating show targato Maria De Filippi. La coppia eliminata, infatti, verrà subito sostituita da altri due personaggi, ma non sarà l'unica novità prevista già a partire dalla seconda puntata di lunedì 16 settembre. In tale circostanza dovrebbe esserci qualche cambiamento anche per quanto riguarda i tentatori con una new entry inaspettata, proveniente dal mondo di Uomini e donne. Si tratterebbe niente meno che dell'ex tronista Mattia Marciano.

Novità a Temptation Island Vip: voci sull'arrivo di Mattia Marciano

La prossima puntata di Temptation Island Vip 2 sancirà l'entrata in scena di Gabriele Pippo e Silvia Tirado in sostituzione degli eliminati Ciro Petrone e Federica Caputo. Il nuovo fidanzato è il figlio di Pippo Franco, mentre lei è una modella e influencer romana, con la passione per la musica. La nuova coppia renderà necessario qualche cambiamento anche nel gruppo dei tentatori, ragion per cui ci saranno delle new entries non previste in un primo momento.

Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, tra i nuovi ragazzi single ci sarà un volto noto al pubblico di Uomini e donne ovvero l'ex tronista Mattia Marciano. Nonostante i gossip estivi che lo hanno visto protagonista, il contestato ex fidanzato di Vittoria Deganello dovrebbe essere single e pronto ad intraprendere una nuova avventura televisiva.

Il flirt estivo con Viktorija Mihajlovic

Mattia Marciano ha fatto parlare molto di sé negli ultimi mesi, motivo per cui anche la notizia della sua probabile partecipazione a Temptation Island Vip 2 come single sta facendo discutere.

Dopo essere balzato alle cronache per i suoi trascorsi con l'altra ex tronista Angela Nasti, Marciano è stato accostato sentimentalmente anche a Viktorija Mihajlovic, che avrebbe frequentato per qualche settimana durante l'estate.

Non solo: per lui sarebbe arrivato anche un viaggio in Thailandia insieme a Giulia Latini (ex corteggiatrice di Luca Onestini, che però le aveva preferito Soleil Sorgè). Lo scoop lanciato dal Vicolo delle News dell'entrata di Mattia nel cast di Temptation Island Vip confermerebbe, però, che le frequentazioni estive non si sono trasformate in una vera relazione e che al momento l'ex tronista è ancora single.

E chissà che la svolta non arrivi proprio durante le riprese dell'isola delle tentazioni.