Sarà una puntata particolarmente movimentata quella che i telespettatori di Temptation Island Vip 2 potranno seguire lunedì 23 settembre in prima serata su Canale 5. Le prime anticipazioni segnalano, infatti, l'ingresso di una nuova coppia che sostituirà Damiano Coccia 'Er Faina' e Sharon Macrì, usciti insieme dopo il falò anticipato. A sorpresa si invertiranno i ruoli tra Serena Enardu e Pago: dopo la sbandata di lei con il single Alessandro, sarà il cantautore a mandare in crisi la sua fidanzata che non potrà trattenere le lacrime.

Non se la passeranno meglio Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo, ormai decise a chiedere il falò di confronto ai fidanzati per placare i tanti dubbi. E mentre Gabriele Pippo si godrà i suoi primi giorni sull'isola, qualcosa potrebbe sconvolgere il percorso di Stefano Bonaccorsi che resterà con la sola Alessia Marcuzzi al termine del falò.

Temptation Island Vip, anticipazioni: fiumi di lacrime per Serena

Il settimanale 'Uomini e donne Magazine' ha diffuso alcune interessanti anticipazioni riguardanti la puntata di Temptation Island del prossimo lunedì.

In essa, Serena Enardu si troverà a fare i conti con alcune immagini di Pago che la sconvolgeranno. Riporta la rivista: "Fiumi di lacrime per Serena, che tra i singhiozzi sussurra: ‘Basta, basta!’. Siamo in grado di anticipare che queste lacrime derivano da qualcosa che ha detto e fatto Pago e non dal single Alessandro". I dubbi di Anna Pettinelli non potranno più essere tenuti nascosti a casa del comportamento del suo Stefano Macchi con la tentatrice Cecilia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

La differenza d'età potrebbe rappresentare un problema nel rapporto della coppia e la Pettinelli sarà decisa a chiedere il falò di confronto anticipato. Analoga sarà la decisione di Nathaly Caldonazzo che non vorrà attendere ancora prima di parlare con Andrea Ippoliti a causa dei video compromettenti insieme alla single Zoe.

Terza puntata Temptation Island: Simone solo al falò

Proseguendo con le anticipazioni di Temptation Island Vip 2, lunedì 23 settembre entreranno in scena Alex Belli e Delia Duran, che avranno il compito di sostituire Sharon e Er Faina.

Gabriele Pippo non sentirà affatto la nostalgia della sua Silvia, pensando al divertimento soprattutto grazie alla sua passione per il twerking. La scorsa settimana Simone Bonaccorsi aveva giustificato il comportamento di Chiara Esposito, confermando di essere innamorato di lei e di volerla sposare. Ma le cose per lui potrebbero mettersi male quando Alessia Marcuzzi gli chiederà di restare soli dopo il falò degli altri fidanzati.

La conduttrice sarà pronta a mostrargli un video che potrebbe cambiare completamente il suo percorso, tutto in salita, nell'isola delle tentazioni.