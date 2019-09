Temptation Island Vip 2 è già iniziato e dopo l'espulsione della coppia Ciro Petrone e Federica Caputo potrebbero arrivare alcuni "rinforzi". Oltre all'approdo della nuova coppia formata da Gabriele Franco (figlio di Pippo Franco) e Silvia Tirado, potremmo assistere allo sbarco di Mattia Marciano. Stando a quanto riporta Il Vicolo delle news, l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe single e quindi potrebbe essere perfetto per entrare a far parte del cast dei tentatori sull'isola delle tentazioni.

Marciano a Temptation Island Vip: lo stesso percorso di Cerioli

Mattia Marciano potrebbe cimentarsi a corteggiare e a far capitolare le fidanzate nel suggestivo villaggio. Non sarebbe la prima volta che un ex tronista di Uomini e Donne potrebbe approdare a Temptation Island Vip: è già accaduto ad Andrea Cerioli, che ha preso parte al dating show di Maria De Filippi, quando ha conosciuto Valentina Rapisarda, per poi finire all'isola delle tentazioni, dove ha partecipato da single e infine si è presentato nuovamente sul trono di U&D, grazie al quale ha incontrato la sua attuale compagna Arianna Cirrincione.

Per quanto riguarda invece Marciano, è stato il corteggiatore di Desirée Popper e poi tronista scegliendo Vittoria Deganello, con la quale è stato fidanzato per breve tempo. Quest'estate il bel napoletano ha fatto molto discutere per i suoi flirt con due ragazze famose: Viktorija Mihajlovic, la figlia dell'allentatore Sinisa, e l'ex corteggiatrice Giulia Latini. Ora è single, ma non ci sono ancora segnalazioni che farebbero pensare ad un coinvolgimento attivo dell'ex tronista nel reality delle tentazioni.

Insomma Mattia non è stato molto fortunato in amore e potrebbe rifarsi a Temptation Island Vip 2, se il suo nome dovesse essere confermato nei prossimi giorni.

Mattia è stato fidanzato con Angela Nasti: una storia difficile

Come sappiamo, Mattia Marciano ha avuto una lunga relazione importante con Angela Nasti. Una storia d'amore travagliata durata tre anni, ma di cui l'ex tronista partenopeo ha comunque un bellissimo ricordo.

I due si conobbero nel 2016 in un locale di Napoli: lui avrebbe voluto darle il suo numero di telefono, ma lei non accettò; soltanto dopo alcuni mesi la bella influencer lo cercò su Facebook e lo corteggiò senza sosta. Però quello di cui lui non si capacitò, fu il fatto che la fashion blogger lo lasciò di colpo senza dargli alcuna spiegazione, per poi vederla sul trono di U&D. Quello fu un grande colpo al cuore per Mattia, che confessò di aver nutrito un forte sentimento per Angela nonostante la sua volubilità e gli alti e bassi che lo facevano soffrire.