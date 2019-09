Le prime puntate di Temptation Island Vip si annunciano scoppiettanti e ricche di colpi di scena. Dagli spoiler pubblicati in questi giorni sui profili ufficiali del reality dei sentimenti sono emersi dettagli intriganti con le prime tentazioni e fidanzati in tilt dopo aver visionato i video al pinnettu. Damiano Er Faina ed Andrea Ippoliti non hanno gradito gli avvicinamenti ai single di Sharon Macri e Nathalie Caldonazzo manifestando propositi 'bellicosi'.

Singolare, ma non del tutto inedito, quanto accaduto a Ciro Petrone, attore che è assurto alla ribalta con la partecipazione alla serie tv Gomorra. Il trentunenne ha deciso di mettersi in gioco con la fidanzata, Federica Caputo.

Quest'ultima ha iniziato a nutrire dei dubbi trentunenne dopo aver scoperto alcuni messaggi in chat con altre ragazze. Nella clip, pubblicata nelle ultime ore sui profili social di Temptation, si vede Petrone allontanarsi dal villaggio mentre grida il nome della fidanzata per poi tentare di raggiungerla dalla spiaggia. Il trentunenne è stato immediatamente bloccato dalla redazione e dai cameraman.

Ciro Petrone come Salvatore Di Carlo

Ciro Petrone ha emulato Salvatore Di Carlo che nella seconda edizione di Temptation Island Nip si rese protagonista di una clamorosa fuga per raggiungere la fidanzata, Teresa Cilia. Poco chiari i motivi che hanno spinto l'attore a decidere di abbandonare in tutta fretta il villaggio dei fidanzati. In buona sostanza il video, pubblicato sui profili social del programma televisivo, mostra soltanto il trentunenne in fuga verso la spiaggia dopo aver gridato più volte il nome della compagna.

Nella circostanza chi lavora dietro le quinte del programma televisivo di Canale 5 si è trasformato in placcatore, in stile rugby, ed ha bloccato la corsa di Petrone.

Non è da escludere che alla base del gesto dell'attore ci sia la nostalgia nei confronti di Federica o averla vista avvicinarsi pericolosamente ad un tentatore. A questo punto per comprendere cosa abbia spinto Ciro a tentare la fuga bisognerà attendere la messa in onda delle prime puntate di Temptation Island Vip.

L'attore fermato mentre tenta di raggiungere Federica Caputo dalla spiaggia

Nel video di presentazione Federica Caputo ha raccontato di aver scoperto il fidanzato chattare con altre ragazze. Da quel momento il rapporto con Ciro Petrone si è complicato. La ventitreenne ha spiegato di avere scarsa fiducia nel fidanzato e di aver deciso di partecipare a Temptation Island Vip per metterlo alla prova: "Voglio essere certa che sia l'uomo della mia vita" - ha chiosato la studentessa di giurisprudenza.

Dall'altra parte l'attore, che in Gomorra ha interpretato il ruolo di 'Pisellino', vuole dimostrare alla fidanzata di essere cambiato. Intanto è stato ufficializzata anche la data della prima puntata del reality sui sentimenti che andrà in onda il 9 settembre in prima serata su Canale 5.