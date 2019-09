Le registrazioni della 2^ edizione di Temptation Island Vip sono iniziate lo scorso 24 agosto e già sulle pagine ufficiali del programma sono apparsi alcuni video che mostrano come alcune delle coppie siano già in crisi. Un video, in particolare, mostra la showgirl Nathalie Caldonazzo mentre balla e si diverte con uno dei single del villaggio, scatenando di contro la reazione arrabbiata del fidanzato Andrea Ippoliti.

Nelle ultime ore, intanto, è stata ufficializzata la data di inizio del programma prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, che debutterà in prima serata su Canale 5 lunedì 9 settembre.

Spoiler Temptation Island Vip: Nathalie e il ballo sfrenato con Michele

Molta la curiosità nei fan di Temptation Island Vip, per scoprire come le sei coppie di fidanzati affronteranno i 21 giorni di lontananza. In queste ultime ore, sulle pagine ufficiali social del reality, sono stati pubblicati alcuni video che raccontano, in parte, ciò che verrà trasmesso nel corso delle puntate che andranno in onda prossimamente.

In particolare, pare che alcune coppie siano già entrate in crisi, come quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Nel video viene mostrata la showgirl mentre si lancia in un ballo sfrenato con il single Michele Loprieno (ex cavaliere del Trono Over di U&D), con cui pare divertirsi molto. Il video mostrato, in seguito, al compagno della Caldonazzo, ha scatenato in lui una prevedibile reazione.

L'uomo infatti, ha cercato di allacciare uno stretto rapporto con una delle tentatrici, con la quale sembra esserci un grande feeling.

Andrea, da quanto si evince, non ha nessuna intenzione di stare a guardare la fidanzata mentre si diverte con il single e sicuramente ne vedremo delle belle. Altri filmati che andranno in onda nel corso della puntata d'esordio, riguarderanno anche la coppia Serena e Pago e quella composta da Damiano "Er Faina" e Sharon.

Temptation Island Vip: debutto il prossimo 9 settembre

Molta attesa per la messa in onda della 1^ puntata di Temptation Island Vip, giunto alla sua 2^ edizione, che vedrà al timone la bionda Alessia Marcuzzi nel ruolo che fu di Simona Ventura lo scorso anno. La produzione del reality ha ufficializzato in queste ultime ore la data di messa in onda della 1^ puntata, che verrà trasmessa lunedì 9 settembre a partire dalle 21:20 su Canale 5.

Le premesse per un'edizione scoppiettante ci sono tutte, visto anche alcuni filmati pubblicati sui social che mostrano quanto sta accadendo nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula. In attesa della messa in onda della puntata del prossimo 9 settembre, non resta che seguire le pagine social ufficiali di Temptation Island, per rimanere aggiornati sulle vicende delle sei coppie in gioco.