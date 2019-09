È un'anticipazione molto interessante quella che è stata data questo pomeriggio sulla prima puntata di Temptation Island Vip. Sul profilo Instagram ufficiale del reality, infatti, è stato pubblicato un video nel quale si vede Ciro Petrone eludere i controlli della redazione per amore della fidanzata Federica: il filmato si interrompe prima che si sappia se i due ragazzi si sono riabbracciati oppure no.

Ciro Petrone: la fuga dal villaggio entusiasma il web

Nel primo pomeriggio di martedì 3 settembre, su Instagram è stato pubblicato un video che anticipa un episodio molto importante che sarà trasmesso durante la prima puntata di Temptation Island Vip. La seconda edizione del reality di Canale 5, dunque, debutterà con un romantico gesto che ha fatto uno dei concorrenti per amore della fidanzata.

Stiamo parlando di Ciro Petrone che, dopo essere salito su una scogliera che separa il suo villaggio da quello della compagna Federica, si lancia giù e corre verso di lei urlando il suo nome.

Nel filmato che tutti i siti di Gossip stanno riportando in questi minuti, si vede il napoletano inseguito da alcuni membri dello staff: qualcuno inciampa, qualcun'altro cerca di afferrare l'attore per un braccio prima che possa incontrare la sua dolce metà (cosa assolutamente vietata dal regolamento).

Le immagini che hanno entusiasmato i tanti fan del programma, si interrompono prima che si possa scoprire come è andato a finire l'"inseguimento": soltanto lunedì 9 settembre (giorno in cui sarà trasmessa la prima puntata), i telespettatori sapranno se Ciro è riuscito a incontrare Federica oppure se gli addetti ai lavori lo hanno bloccato prima, dissuadendolo da questa bizzarra idea.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Petrone come Cristian Gallella e Salvatore di Carlo a Temptation

La fuga di Ciro Petrone dal villaggio di Temptation Island, non è la prima alla quale il pubblico di Canale 5 sta per assistere: già nelle passate edizioni, alcuni protagonisti del reality hanno cercato di eludere i controlli della redazione per amore delle rispettive fidanzate. Il primo ad infrangere il regolamento riabbracciando in spiaggia Tara Gabrieletto è stato Cristian Gallella: l'ex tronista di Uomini e Donne ha anticipato la conclusione del suo percorso nel programma perché sentiva troppo la mancanza della compagna (i due oggi sono sposati, ndr).

Anche Salvatore Di Carlo è scappato dal resort nel quale risiedeva perché non ce la faceva più a stare senza la sua Teresa Cilia: l'addio dei due ragazzi alla trasmissione è stato considerato dal pubblico uno dei più romantici di sempre. Tra sei giorni, ovvero quando sarà trasmessa la prima puntata di Temptation Island Vip 2, scopriremo se anche l'attore napoletano avrà deciso di abbandonare il "viaggio nei sentimenti" in anticipo rispetto ai 21 giorni previsti.