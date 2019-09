Il nuovo ed immancabile appuntamento di Italia 1 con Dragon Ball Super aspetta tutti gli appassionati del titolo ogni week-end (sabato e domenica) con doppio episodio, dalle ore 09:40 il sabato e dalle 09:05 la domenica, in prima visione assoluta.

Gli episodi in prima visione assoluta in italiano

Ecco i titoli e le anticipazioni dei nuovi episodi di questa settimana, incentrati sulle battute finali del torneo del potere.

Episodio 124 Un attacco spietatamente feroce! La disperata resistenza di Gohan!

Mentre Goku e Vegeta affrontano Jiren, Freezer subisce gli attacchi di Dyspo, fino all'intervento di Gohan dando modo a Freezer di buttare fuori dal ring sia lui che il guerriero dell'11° Universo.

Episodio 125 Stupefacente! Arriva il signore della distruzione Toppo!

Mancano sempre meno minuti alla fine del Torneo del Potere.

Goku e Vegeta proseguono l’offensiva contro Jiren dell’Undicesimo Universo, ma ogni loro attacco sembra andare a vuoto. Combinazioni, affondi diretti, Final Flash. Jiren non sembra nemmeno affaticarsi.

Episodio 126 La sconfitta di un signore della distruzione! Il sacrificio di Vegeta!

Per l'11° universo, restano sul ring solo Jiren e Toppo dei Pride Troopers. Vegeta usa l'autodistruzione con la quale sconfigge definitivamente Toppo eliminandolo dal torneo.

Tra il panico generale, Vegeta sopravvive, ma torna alla forma base.

Episodio 127 Il muro finale! Una barriera per non perdere ogni speranza!

E' scontro aperto tra Jiren, Goku, Vegeta e C-17. Il campione dell'undicesimo universo sembra pero' imbattibile.

Il torneo del potere

Dragon Ball Super è la quarta saga delle serie più amata di sempre che racconta le avventure di Goku e dei suoi amici. La storia è ambientata 6 mesi dopo la sconfitta di Majin Bu, sulla Terra è finalmente tornata la pace ma molte avventure attendono i nostri eroi.

Il Torneo del Potere rappresenta l'ultima parte della Saga della Sopravvivenza degli Universi, con Goku che raggiunge l'Ultra Istinto che è una tecnica che permette di accedere ad uno stato mentale che consente al corpo di reagire in modo automatico, cioè senza pensare. Tale parte della storia funge da ultimo arco narrativo per la serie animata in questione.

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti gli appassionati di Dragon Ball Super che è anche un manga, firmato da Toyotarō, mangaka giapponese che è stato scelto da Akira Toriyama come suo successore.

Il manga è pubblicato sulla rivista mensile di Shūeisha V Jump, casa editrice giapponese con sede a Tokyo, dal 20 giugno 2015.