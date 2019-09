Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 19 settembre Canale 5 trasmetterà il primo appuntamento stagionale del Trono Classico con la presentazione dei nuovi tronisti. Quanto andrà in onda sarà riferito alla registrazione che si è tenuta lo scorso 29 agosto agli studi Elios di Roma, in seguito alla quale il pubblico ha conosciuto i nomi dei quattro ragazzi che cercheranno l'anima gemella nel programma televisivo condotto da Maria De Filippi: Sara Tozzi, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli.

La puntata odierna, in programma come abitudine a partire dalle ore 14:45, sarà dedicata all'entrata dei primi due tronisti e al loro video di presentazione. Ci sarà poi spazio per alcuni ospiti, ovvero Katia Fanelli e Vittorio Collina da Temptation Island. Non potrà mancare Filippo Bisciglia, che esprimerà il suo punto di vista sull'ex coppia, uscita separata dal falò di confronto.

Uomini e donne anticipazioni: l'entrata di Sara e Alessandro

Gli account ufficiali di Uomini e donne hanno diffuso il video di anticipazioni della puntata di oggi 19 settembre, dedicata al Trono Classico.

In esso, si assiste all'entrata in studio di Sara Tozzi e di Alessandro Zarino, suo ex collega a Temptation Island. Immancabile, fin da subito, lo scambio di battute con Tina Cipollari che si premura di sapere quanto sia distante Roma dall'Australia, nazione in cui Zarino vive. Come riporta il Vicolo delle News negli spoiler relativi alla registrazione dello scorso 29 agosto, viene quindi trasmesso il filmato di presentazione dei due tronisti: Sara parla del difficile rapporto con il padre, fin troppo interessato alle apparenze visto che è proprietario di un locale notturno.

Alessandro, invece, fa riferimento al suo difficile passato a Napoli che lo aveva portato, giovanissimo, in riformatorio. Proprio per sfuggire alle cattive compagnie, lui si è trasferito prima a Milano e successivamente in Australia.

Puntata odierna di Uomini e donne: ospiti Katia e Vittorio

Proseguendo con le anticipazioni di U&D riferite alla puntata di oggi 19 settembre, Maria De Filippi apre le porte dello studio a Filippo Bisciglia e all'ex coppia di Temptation Island formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina. Insieme a loro, è presente anche Maddalena, la tentatrice che Vittorio ha continuato a frequentare anche dopo che le telecamere del docu-reality si sono spente.

I due ex fidanzati parlano della loro avventura in Sardegna, lanciandosi nuove accuse. Stando a quanto mostrato dal video pubblicato negli account ufficiali di Uomini e donne, lo speaker critica duramente il comportamento di Katia: "Sapevi quanto fossi innamorato e ci tenessi a te e ci sei andata giù come fossi single!". Lei tenta di giustificarsi, trovando anche il sostegno di Filippo Bisciglia secondo il quale ha solo voluto apparire forte davanti al pubblico da casa.

Dopo un lungo botta e risposta, durante il quale Maddalena scende spesso in difesa del Collina, Katia non riesce a trattenere le lacrime e aggiunge: "Lo sai quanto sei importante per me, perché mi attacchi?" Il faccia a faccia si conclude con un lungo abbraccio chiarificatore.