Si sta facendo un gran parlare di quello che è successo ieri, 13 settembre, negli studi di Uomini e donne. Come riportano le anticipazioni di "Vicolo delle News", gli ospiti dell'ultima registrazione sono stati Jessica Battistello e Andrea Filomena di Temptation Island. La ragazza ha confermato davanti a tutti che le piacerebbe dare un'altra chance alla storia d'amore finita al falò, ma il suo ex ha molte perplessità a riguardo.

Jessica 'scarica' il single Alessandro e sogna un ritorno con Andrea

La registrazione di Uomini e Donne del 13 settembre, è stata ricca di colpi di scena: oltre all'eliminazione di Javier Martinez in seguito ad una segnalazione, ieri in studio c'è stato un acceso confronto tra due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Le anticipazioni di "Vicolo delle News", infatti, raccontano che Maria De Filippi ha ospitato nel Trono Classico Jessica Battistello e Andrea Filomena, che al falò definitivo del reality si sono detti addio dopo più di due anni insieme.

La ragazza, che nel villaggio si era presa una cotta per il single Alessandro Zarino (oggi tronista di U&D assieme a Giulio Raselli), ha ammesso davanti a tutti che è disposta a tornare con l'ex fidanzato perché si è resa conto di provare ancora qualcosa per lui. La breve frequentazione tra la giovane e il tentatore napoletano, infatti, è durata pochissimo, tanto che lui adesso sta cercando l'amore nel dating-show di Canale 5.

Il parrucchiere vicentino, però, non è sembrato ben disposto a riaccogliere in casa sua Jessica: chi ha assistito alla registrazione di U&D, infatti, fa sapere che Andrea ha ripetuto più volte di essere single e di stare benissimo così in questo momento.

Andrea e Ida Platano si sentono in amicizia

"Vicolo delle News" aggiunge che Maria De Filippi ha provato a mediare tra i due ex di Temptation Island per provare a fargli fare pace: nel corso della puntata di U&D registrata ieri, infatti, la conduttrice ha spronato Filomena a mettere da parte l'orgoglio se nutre ancora dei sentimenti per la Battistello.

Dopo un lungo confronto, però, pare che la padrona di casa si sia resa conto che Andrea non è affatto intenzionato a perdonare l'ex fidanzata dopo quello che è successo a Temptation Island.

Jessica, dal canto suo, sostiene che se il ragazzo non torna con lei è soltanto perché ha paura del giudizio della gente e di quello dei suoi genitori, che non sarebbero affatto contenti di un loro eventuale ricongiungimento.

Sempre nel corso della registrazione del Trono Classico del 13 settembre, Andrea ha confermato di sentire spesso al telefono Ida Platano dell'Over, ma tra non c'è stato ancora nessun incontro.