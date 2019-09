Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e oggi, venerdì 20 settembre, andrà in onda un nuovo appuntamento con il trono classico, di cui sono state fornite le prime anticipazioni sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Anche la puntata di oggi sarà dedicata ai protagonisti del trono classico: dopo la presentazione dei primi due tronisti, si proseguirà con l'arrivo in studio degli altri due protagonisti di questa edizione e avremo modo di rivedere anche la coppia composta da Massimo e Ilaria, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Uomini e donne, gli spoiler di oggi 20 settembre: presentati due nuovi tronisti

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne di oggi rivelano che in studio arriverà il nuovo tronista Giulio Raselli, un volto già noto al pubblico della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi e reduce anche dall'esperienza a Temptation Island nelle vesti di tentatore.

Giulio ammette di essere alla ricerca di una donna che sappia cosa vuole e ha ammesso di essere una persona molto sincera che non vuole illudere le ragazze ne tanto meno desidera essere preso in giro.

La puntata di Uomini e donne di oggi, poi, proseguirà con la presentazione di Giulia Quattrociocche, una ragazza di 27 anni che studia Giurisprudenza e lavora come barista. La tronista ha ammesso di non avere grandissime ambizioni anche se il suo sogno è quello di poter diventare mamma e avere tanti bambini. Giulia non ha nessun profilo social e durante la presentazione per il programma ha ammesso di non essere un'amante di Instagram, Facebook e Twitter.

Massimo e Ilaria si rivedono a Uomini e donne ma l'amore è ormai finito

Ma la puntata di Uomini e donne di oggi non sarà caratterizzata soltanto dalla presentazioni degli altri due tronisti di questa stagione, dato che in studio arriverà anche un'altra coppia proveniente dal mondo di Temptation Island. Stiamo parlando di Massimo e Ilaria, una delle coppie più controverse e discusse di questa edizione, la quale è uscita da single dal villaggio delle tentazioni, dopo che entrambi hanno compiuto delle leggerezze.

Le anticipazioni sulla puntata di U&D rivelano che Massimo e Ilaria avranno così la possibilità di rivedersi a distanza di qualche mese dalla fine dell'avventura nel villaggio delle tentazioni, ma le cose tra di loro non sono affatto migliorate. I due ormai hanno intrapreso due strade differenti e ad un certo punto del confronto vedremo che arriverà in studio anche la tentatrice con la quale Massimo si sta frequentando fuori dagli studi televisivi e con la quale sembra essere nato un buon feeling.