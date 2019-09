I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e così nel corso dell'ultima registrazione del programma Tina Cipollari ha accettato di salire sulla bilancia fatta arrivare in studio e di svelare così il suo peso al pubblico che la segue con affetto su Canale 5. Lei che non si è mai fatta un problema per i chili di troppo che aveva accumulato nel corso di questi anni ha anche ammesso che le piacerebbe poter dimagrire prima dell'arrivo delle feste natalizie e quindi si è prefissata un obiettivo ben preciso.

La sfida di Tina Cipollari: si pesa in studio a Uomini e donne e rivela di voler perdere 20 chili

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Tina Cipollari nel momento in cui è entrata in studio per la nuova registrazione del trono over ha svelato a Maria De Filippi il suo desiderio di dimagrire e di perdere almeno 20 chili prima dell'arrivo delle feste natalizia.

La padrona di casa del dating show pomeridiano di Canale 5 ha subito colto la palla al balzo e così ha fatto arrivare in studio un nutrizionista che coadiuvato da una bilancia, ha pesato subito la storica opinionista del dating show Mediaset. Tina non è stata l'unica a salire sulla bilancia dato che l'ha fatto anche Gianni Sperti.

Il verdetto della bilancia è stato abbastanza 'tosto' per la Cipollari, dato che al momento l'opinionista di Uomini e donne è arrivata a pesare 84 chili ma come vi dicevamo si è prefissata l'obiettivo di dimagrire e di arrivare così a 64 chili entro il periodo natalizio.

Gianni Sperti, invece, al momento pesa 75 chili ma l'ex marito di Paola Barale non sembra aver intenzione di perdere chili.

A proposito di Gianni, proprio in questi ultimi giorni sono trapelate su alcune riviste di gossip delle immagini che lo riguardavano, dove lo si vedeva con un bel po di pancetta accumulata. La foto è diventata subito virale, al punto che i fan sui social ritengano che sia diventato 'irriconoscibile' e si chiedono che fine abbiano fatto gli addominali scolpiti che ha messo in bella mostra sui social per tutta la stagione estiva.

Nuovi incontri per Gemma che elimina subito Cristiano

Tornando alla Cipollari, invece, sarà decisamente curioso vedere se riuscirà a portare a termine la mission che si è prefissata entro l'arrivo del mese di dicembre. Di sicuro Maria De Filippi le starà addosso e la terrà sotto controllo nel corso delle prossime puntate.

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne over di ieri, inoltre, rivelano che Gemma Galgani ha deciso di eliminare subito il cavaliere Cristiano, arrivato in trasmissione per conoscerla.

Con Pietro, invece, c'è stato un incontro a Napoli ma poche intimità.