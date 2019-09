I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso della puntata registrata oggi pomeriggio c'è stato l'annuncio da parte di Maria De Filippi dell'addio immediato di una delle nuove troniste in carica. Stiamo parlando della bella Sara Tozzi, la quale ha scelto di andare via dal programma a distanza di un mese dall'inizio delle registrazioni di questa edizione del trono classico. Una decisione che ha spinto Sara a non presentarsi in studio nel corso della puntata di oggi pomeriggio: la tronista, infatti, ha affidato la sua motivazione alla padrona di casa del dating show.

L'addio di Sara Tozzi a Uomini e donne: la tronista ha lasciato il programma

Nel dettaglio le anticipazioni su Uomini e donne trono classico, rivelano che durante i minuti iniziali della registrazione di questo pomeriggio (che vedremo in onda tra qualche settimana in tv), ha preso la parola Maria De Filippi, la quale ha annunciato al pubblico che Sara Tozzi non avrebbe più fatto parte del programma.

Questa volta, però, non c'è nessun 'scandalo' alla base di questa motivazione ne tanto meno dei segreti che la tronista ha tenuto nascosto alla redazione (così come era accaduto in situazioni precedenti). La padrona di casa di U&D ha svelato che Sara, con grande sincerità, ha avvertito la redazione del fatto che in queste settimane, passando del tempo con i nuovi corteggiatori, si è resa conto del fatto di non essere ancora pronta per iniziare una nuova relazione.

Sara ha preferito abbandonare la trasmissione dei sentimenti di Canale 5, sostenendo di non avere ancora il cuore libero, dato che in queste settimane ha pensato ancora al suo ex fidanzato e per questo motivo ha scelto di andare via.

Javier a U&D per corteggiare Sara ma venne smascherato dalla redazione

La notizia dell'addio di Sara al programma ovviamente non è passata inosservata e in queste ore si è diffusa a 'macchia di leopardo' sul web e sui social.

In tantissimi, infatti, si chiedono a questo punto chi prenderà il posto di Sara sull'ambita poltrona rossa di U&D e non si esclude che possa arrivare anche qualche protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, dato che molte coppie sono 'scoppiate' al termine del confronto al falò finale.

In attesa di vedere come evolverà la situazione nello studio del dating show di Maria De Filippi, vi diciamo che nella registrazione precedente in studio per Sara era arrivato anche l'ex tentatore Javier, che tuttavia venne subito mandato via dalla redazione, dato che aveva nascosto alla redazione la sua frequentazione con un'altra ragazza fuori dagli studi televisivi del Biscione.