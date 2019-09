Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la fiction Un passo dal cielo 5 che vede protagonista Daniele Liotti. Una serie di successo che anche quest'anno sta appassionando una vasta fetta di spettatori i quali, il prossimo giovedì 3 ottobre, potranno assistere alla messa in onda, in prima visione assoluta, della quarta puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Il nuovo episodio che avremo modo di vedere in onda giovedì prossimo in prime time si intitola: 'Il gigante e il bambino'.

Gli spoiler della quinta puntata di Un passo dal cielo 5: Vincenzo dovrà prendere una posizione

Le anticipazioni su questa nuova puntata della fiction con Daniele Liotti che verrà trasmessa giovedì 3 ottobre rivelano che l'evento intorno alla quale ruota la trama avrà a che fare con l'aggressione ai danni di un maestro di sci. Un fatto che non sarà assolutamente privo di conseguenze e che metterà Valeria in una posizione decisamente scomoda.

Il fatto accaduto costringerà Vincenzo ad assumere una posizione ben precisa e quindi a 'schierarsi'. Per lui, infatti, è arrivato il momento di procedere contro di lei e di portare alla luce la verità su quello che prova. L'uomo sarà pronto per affrontare questo delicato momento e fare così chiarezza sui suoi sentimenti?

Nel frattempo, vedremo che le indagini andranno avanti e prenderanno una piega del tutto inaspettata e al tempo stesso inattesa.

Alla luce, infatti, verrà riportato un nuovo sviluppo che si preannuncia alquanto inaspettato e che avrà a che fare con Klaus.

Gli spoiler di questa quarta puntata di Un passo dal cielo 5, inoltre, rivelano che Francesco Neri continua ad essere sulle tracce di suo figlio, di cui però non si hanno ancora notizie. L'uomo, però, sembra essere più sereno e tranquillo rispetto al passato. Ma ben presto vedremo che sia su Francesco che su Emma si abbatterà un nuovo 'ciclone' che avrà delle conseguenze a dir poco forti per entrambi.

Dove rivedere tutti gli episodi di Un passo dal cielo 5 in replica streaming online

Insomma, un nuovo appuntamento che si preannuncia imperdibile per tutti gli spettatori-fan di questa fiction, i quali potranno rivedere le varie puntate trasmesse in queste settimane sulla rete ammiraglia Rai anche in replica streaming online. Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che i vari episodi di Un passo dal cielo 5 si potranno rivedere accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e cellulari, grazie alla quale sarà possibile riguardare tutti i vari appuntamenti trasmessi in televisione comodamente dal proprio dispositivo mobile.