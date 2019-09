Gli splendidi paesaggi delle Dolomiti saranno di nuovo la cornice della fiction di Rai 1 Un Passo dal Cielo, la cui quinta stagione esordirà oggi, 12 settembre, in prima serata. Saranno dieci le puntate nelle quali Francesco Neri, il Comandante della Forestale di San Candido, si cimenterà in indagini e imprevisti, concedendo anche spazio ai sentimenti.

Insieme a lui - interpretato dall'attore Daniele Liotti - ci sarà di nuovo il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello).

Entrambi dovranno affrontare anche dei grandi cambiamenti nelle rispettive vite private: se Nappi e la sua Eva saranno sul punto di diventare genitori, Francesco resterà sconvolto quando s'imbatterà nuovamente in Emma proprio nel momento in cui starà cercando di trovare un nuovo equilibrio nella sua vita.

Le anticipazioni della prima puntata, infatti, rivelano che la Giorgi si ripresenterà a San Candido dopo un anno di assenza per delle motivazioni ancora non chiare.

Un Passo dal Cielo: Emma va in carcere dal Maestro Albert Kroess

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un Passo dal Cielo 5 relative al primo episodio, l'equilibrio ritrovato da Francesco dopo la morte di Livia non sarà destinato a durare a lungo. L'uomo, infatti, si troverà ad un incrocio e noterà una donna del tutto somigliante ad Emma. Non si sbaglierà nel pensare che la Giorgi sia rientrata a San Candido: sarà proprio lei, infatti, a ricomparire nel paese delle Dolomiti dopo un anno di assenza.

Ma per quale motivo ha deciso di tornare? Lo ha fatto proprio per Neri? La verità sarà diversa e ricondurrà ad una persona ben più pericolosa del protagonista della fiction di Rai 1. Emma, infatti, si recherà in carcere dal Maestro Albert Kroess, evidenziando fin da subito di avere ancora un conto in sospeso con il crudele individuo.

Neri è preoccupato per Emma

La scoperta della visita di Emma in galera al suo rivale, non potrà fare altro che accrescere la preoccupazione di Francesco, che dovrà dire addio alla pace che a fatica aveva raggiunto negli ultimi mesi.

Il Comandante della Forestale sarà certo che Kroess abbia ancora una forte influenza sui suoi ex adepti, nonostante sia stato affidato alla giustizia.

Per questo motivo terrà sotto controllo i movimenti della Giorgi per capire cosa ci sia sotto. Nella puntata di questa sera ci sarà spazio anche per i dubbi di Vincenzo ed Eva: la coppia si preparerà a dare il benvenuto al suo primo figlio, ma la gioia per il lieto evento ben presto lascerà il posto al timore della Fernandez di non essere all'altezza di quest'importante esperienza.