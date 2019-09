Sono arrivate come sempre puntuali le nuovissime anticipazioni delle puntate della soap partenopea Un posto al sole che andranno in onda ad ottobre ed esattamente da lunedì 7 a venerdì 11. Al centro delle trame ci saranno Marina e Fabrizio la cui relazione provocherà sempre più scontri nella famiglia Rosato e ancora Sebastiano ed Arturo che si incontreranno dopo tanti anni in ospedale. Ecco di seguito i dettagli.

Sebastiano ed il padre di Marina insieme in ospedale

Gli spoiler di Upas delle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 ottobre ci raccontano che la Giordano riceverà una inaspettata sorpresa ai Cantieri mentre la sua storia d'amore con Fabrizio provocherà dissapori all'interno della famiglia Rosato. Vittorio, invece, dopo essere stato lasciato da Alex sarà molto deluso mentre Silvia deciderà di recarsi a causa della sua ex cameriera per aiutarla.

Le anticipazioni della soap partenopea ci raccontano che anche Ornella sarà preoccupata per Giulia per cui inviterà quest'ultima a riflettere bene sulle sue azioni.

Sebastiano, lo zio di Fabrizio, e Arturo, il padre di Marina, invece si ritroveranno nello stesso ospedale mentre i loro cari cercheranno di consolidare la loro relazione amorosa. Roberto, però, non ne sarà tanto lieto e cercherà di far tornare Marina con i piedi per terra.

Infine, mentre Mia non sarà felice del ritorno suo e della sorella nella loro vecchia casa, Mariella deciderà di prendere lei stessa in mano la questione della morosità di Cinzia.

Duro confronto tra Arturo e Rosato

Gli spoiler di Upas dal 7 all'11 ottobre ci raccontano che Arturo sarà pronto a scontrarsi con Sebastiano mentre Renato e Nadia cercheranno di dare una nuova chance alla loro relazione. Guido e Mariella, invece, grazie all'aiuto di Don Mario, avranno la possibilità di scoprire la verità sul conto di Cinzia.

Purtroppo tra Poggi e la sua compagna non tornerà l'armonia anzi vi saranno altri litigi per cui Renato si preparerà a prendere una decisione definitiva.

La bella Giordano, invece, cercherà di trovare un po' di conforto tra le braccia di Fabrizio mentre quest'ultimo dovrà combattere contro le accuse di suo zio Fabrizio. Le anticipazioni ci raccontano poi che Diego, dopo un incontro imprevisto al Vulcano, dovrà fare i conti con il passato ma, nonostante ciò, continuerà a voler spiare Beatrice appostandosi sotto casa sua.

Infine, mentre Giulia cercherà di capire i motivi che hanno spinto Nadia a prendere una drastica decisione relativa alla sua relazione con Renato, Marina si troverà davanti ad un bivio: proseguire o meno l'azione legale per riabilitare finalmente il nome del caro padre.