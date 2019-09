Negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 16 al 20 settembre verrà concesso ampio spazio alla crisi di coppia tra Filippo e Serena. La Cirillo cercherà in tutti i modi di trovare un punto d'incontro col marito, ma purtroppo i suoi tentativi non faranno altro che peggiorare la situazione. I due, consci della loro precaria condizione sentimentale, arriveranno a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Nel frattempo, dopo una meritata vacanza, faranno ritorno a Napoli Guido e Mariella, i quali fin da subito dovranno fare i conti con Cerruti e le sue paturnie d'amore.

Crisi nera tra Serena e Filippo

Serena (Miriam Candurro) nelle puntate precedenti ha riproposto a Filippo (Michelangelo Tommaso) l'idea iniziale di aprire un Bed and Breakfast. Purtroppo, nonostante le buone intenzioni della donna, i suoi propositi non sono andati a buon fine, alimentando la distanza tra lei e il marito.

Durante gli appuntamenti previsti dal 16 al 20 settembre, la Cirillo proverà a parlare nuovamente con il coniuge, da poco rientrato da un viaggio di lavoro. I due, consapevoli della gravità della loro crisi, proveranno ad allentare le tensioni degli ultimi giorni e ad appianare le divergenze confrontandosi, ma non sarà affatto semplice.

Filippo e Serena prendono una decisione inaspettata

Filippo e Serena capiranno che ormai è giunto il momento di dare una svolta alla loro relazione, e per questo motivo prenderanno una decisione del tutto inaspettata.

Dalle anticipazioni non si apprende quale sarà questa novità, però viene svelato che la donna si confiderà con Giulia Poggi (Marina Tagliaferri), raccontandole tutte le sue paure prima di affrontare per l'ennesima volta il marito con l'intento di chiarirsi definitivamente.

Tornano Guido e Mariella

Dopo una lunga pausa estiva faranno finalmente ritorno a Napoli Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella Prisco) e il piccolo Lorenzo (Lorenzo Schioppa Dumont).

Il loro rientro però non sarà del tutto gradito a Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Cerruti (Cosimo Alberti), desiderosi di avere ancora un briciolo di spazio per gestire le rispettive situazioni private.

La coppia dovrà subito fare i conti con i problemi di cuore di Salvatore, anche se la sua ipocondria potrebbe in realtà avere dei risvolti positivi. Inoltre, mentre Guido e Mariella cominceranno a pianificare il loro futuro, Cerruti si vedrà costretto a rinunciare, almeno per il momento, al suo sogno d'amore.

Successivamente, il simpatico vigile si convincerà di avere assistito ad un vero e proprio "miracolo di San Gennaro" perché inizierà ad avvertire di avere "il cuore nello zucchero".