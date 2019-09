Sembra che le trame delle prossime puntate non riserveranno nessuna buona notizia per Marina Giordano. La donna credeva di aver ritrovato finalmente la sua famiglia, ma ora dovrà rinunciare a tutto di punto in bianco. Mentre il padre rimarrà in carcere, la donna avrà un po' di sollievo nel vedere tornare a casa le sue due adorate ragazze, ma Elena le darà una doccia gelata confidandole di aver deciso di trasferirsi definitivamente a Londra assieme ad Alice.

Marina si troverà quindi sola a dover lottare per dimostrare l'innocenza del padre, a cui oramai resta poco da vivere. La situazione sembrerà disperata tuttavia la donna si troverà a ricevere conforto da qualcuno di inaspettato.

Marina dovrà salutare figlia e nipote

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) riceverà una graditissima sorpresa. Torneranno. in gran segreto da Londra Elena (Valentina Pace) e Alice (Fabiola Balestriere).

Apparentemente sembrerebbe un sogno realizzatosi, visto che Marina si troverebbe con la sua famiglia finalmente riunita, ma purtroppo la donna avrà un brusco risveglio. Elena rivelerà alla madre che è tornata a Napoli per poco e che ha deciso di trasferirsi per sempre a Londra. Marina sarà devastata da tale notizia senza considerare quanto fosse già provata a causa di suo padre Arturo (Massimiliano Jacolucci), ancora in carcere ingiustamente nonostante la grave malattia.

Elena affronta Andrea

Dopo aver dato la pessima notizia alla madre, Elena si appresterà a confrontarsi con Andrea (Davide Devenuto). La donna non avrà il coraggio di dirgli che porterà con sé Alice a Londra e inizierà ad accennargli qualcosa al telefono. Alla fine Elena affronterà il suo ex e gli confesserà le sue intenzioni. Andrea si interrogherà sui sentimenti della figlia e su come potrà fare per vederla, ma Elena, spiazzata dalle sue parole, cercherà di calmarlo rivelandogli che l'idea di trasferirsi a Londra è stata proprio di Alice. Dalle anticipazioni non c'è però conferma se questa affermazione di Elena corrisponda o meno alla realtà.

Un inaspettato conforto

Marina, disperata a causa degli ultimi eventi, non smetterà di lottare per ottenere giustizia per il padre e fortunatamente troverà conforto in qualcuno di davvero inaspettato. Marina dovrà provare a convincere suo padre ad accettare gli arresti domiciliari mentre la soluzione del misterioso assassinio di Nino Rosato sembrerà sempre più lontana. Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) avrà un duro confronto con lo zio che lo porterà a prendere una sofferta decisione che coinvolgerà anche Marina.

In seguito Arturo deciderà di non voler più essere un perso per sua figlia ma non è chiaro cosa deciderà di fare l'anziano.