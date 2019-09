Un posto al sole, la longeva soap napoletana ambientata nel quartiere di Posillipo, continuerà con le sue storie anche durante la settimana che va dal 16 al 20 settembre. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì su Rai 3, alle 20:45 circa. Nelle puntate della 3^ settimana del mese ci saranno ancora tensioni tra Filippo e Serena e Anita non si arrenderà con Vittorio.

La situazione di Arturo non avrà miglioramenti

Marina Giordano sarà sottotono per via della partenza imminente di sua figlia Elena con Alice.

A questo si aggiungeranno i problemi con suo padre, Arturo, che la donna cercherà di convincere ad accettare i domiciliari. L'omicidio di Nino Rosato si farà sempre più oscuro e complesso. Fabrizio prenderà una decisione che coinvolgerà anche la Giordano. Nel frattempo Arturo deciderà di non condizionare più in nessun modo la vita di sua figlia. L'imprenditrice troverà conforto in una persona del tutto inaspettata.

Tra Serena e Filippo la tensione sarà alle stelle. Dopo aver scoperto del bacio tra sua moglie e Leonardo, il giovane Ferri si renderà conto che il matrimonio tra i due non è solido come pensava. Serena e Filippo decideranno di dare una decisiva svolta alla loro relazione, facendo una scelta inaspettata. La Cirillo si confronterà nuovamente con Giulia Poggi e tenterà di diminuire ancora una volta le tensioni con il marito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Le anticipazioni di Un posto al sole al 20 settembre raccontano che Guido e Mariella faranno ritorno dalle vacanze con il piccolo Lorenzo. Questo si rivelerà un forte cambiamento per Vittorio, abituato ormai alla sua indipendenza. La coppia si preoccuperà per Cerruti, ormai diventato ipocondriaco per il suo interesse verso il medico, ma il "problema" potrebbe comunque avere dei risvolti positivi.

Non mancheranno fraintendimenti e momenti simpatici con il vigile e il suo sogno d'amore che gli farà credere di assistere a un miracolo di San Gennaro.

Alex e Mia saranno alle prese con Carla

La situazione familiare di Alex si complicherà ulteriormente a causa dell'arrivo di Carla nella vita delle due sorelle. Il padre sembra non voler rinunciare a sua figlia Mia e restarle vicino. Nel frattempo Anita tornerà all'attacco recandosi in radio da Vittorio De Bue all'insaputa del ragazzo, che ormai le aveva comunicato di non voler stare insieme a lei.

Alex intanto accetterà di avere un confronto con la madre, mentre Mia dovrà decidere come comportarsi nei confronti di Carla.

Raffaele si accorgerà della gentilezza selettiva di Renato e, sospettando che nasconda un doppio fine, deciderà di parlare con il suo ex cognato mettendolo in guardia dai rischi ai quali va incontro. Franco deciderà di lanciarsi in una nuova sfida che lo vedrà alle prese con l'allenamento più duro e complicato della sua vita.