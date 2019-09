Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Marina dovrà fare i conti con una situazione familiare a dir poco disastrosa. La Giordano, affranta per l'imminente addio di Elena e Alice, deciderà tuttavia di continuare a lottare per ottenere giustizia per suo padre Arturo. La situazione apparirà decisamente disperata, ma questa volta per la donna potrebbe esserci un barlume di speranza. Marina non sarà più sola in questa terribile lotta, poiché otterrà un importante aiuto da qualcuno di totalmente inaspettato.

Nel frattempo Renato Poggi sarà sempre più ossessionato da Adele, ma questa volta inizierà a pensare di avere effettivamente delle possibilità con la donna. Di seguito le anticipazioni, relative a queste due storyline, delle puntate di Upas che andranno in onda dal 23 al 27 Settembre.

Un nuovo amore per Marina

Giorgio Borghetti, che nella soap interpreta il personaggio di Fabrizio Rosato, non si è voluto esporre molto, ma in una sua recente intervista ha lasciato intendere quello che i fan sospettavano da un po' di tempo e cioè che tra lui e Marina Giordano (Nina Soldano) possa nascere un amore.

L'attore, per l'esattezza, ha dichiarato a Sorrisi che i due avranno un rapporto decisamente coinvolgente, senza aggiungere altri dettagli ma la sensazione, anche in virtù delle prossime trame, è che tra i due possa effettivamente nascere una relazione sentimentale.

Fabrizio pronto ad aiutare Marina

Marina si renderà conto che la verità sull'omicidio di Nino Rosato è sempre più lontana, ma la Giordano questa volta potrà contare sull'insperato aiuto di Fabrizio.

L'uomo, deciso a tutto pur di aiutarla, arriverà a scontrarsi persino con suo zio pur di ottenere la verità. Purtroppo questa loro battaglia non sarà affatto facile e i due si troveranno a dover fronteggiare un muro di omertà e bugie. Questa lotta però avrà un risvolto positivo poiché li porterà ad avvicinarsi moltissimo. Fabrizio sarà pronto a tutto pur di proteggere Marina e si appresterà ad uno scontro molto arduo contro la sua stessa famiglia.

Renato e Adele

Renato Poggi (Marzio Honorato) sarà sempre più ossessionato da Adele (Sara Ricci), l'uomo non riuscirà a togliersi in nessun modo dalla testa la madre di Susanna e inizierà a pensare ad un moro per poterla rivedere. In qualche modo l'uomo riuscirà nel suo intento e l'insolita coppia si troverà a trascorrere piacevolmente del tempo assieme. Non è chiaro cosa accadrà tra i due, ma Renato arriverà a convincersi che effettivamente tra loro stia nascendo un sentimento: non ci sono ulteriori dettagli però per comprendere se ci sia qualcosa di vero o se si tratti di una mera illusione dell'uomo.