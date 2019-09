Va in onda oggi 27 settembre l'ultima puntata settimanale dedicata a Un posto al sole, la storica soap ambientata a Napoli nella stupenda cornice di Palazzo Palladini. Grande protagonista del giorno sarà ancora Alex che, dopo avere trascorso una piacevole giornata insieme alla madre e a Mia, sarà costretta a fare i conti con le conseguenze del tradimento di Vittorio da lei scoperto. Si confronterà una volta per tutte con il fidanzato?

Spazio anche alle famiglia Sartori, particolarmente scossa per la crisi in atto da diversi giorni tra Filippo e Serena. E la coppia potrebbe non essere l'unica a soffrire per la recente separazione. In una puntata caratterizzata da numerosi problemi, non potrà mancare Renato Poggi e il suo interesse sempre più evidente per Adele, la madre di Susanna.

Un posto al sole anticipazioni: Irene soffre a causa dei genitori

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata in onda oggi alle ore 20:45 su Rai 3 si concentrano ancora sulla crisi tra Filippo e Serena.

Nonostante i tentativi di quest'ultima di trovare un punto di accordo, la coppia continuerà a vivere separata, a conferma di come questa volta le divergenze potrebbero essere insanabili. Ma se in primo momento entrambi hanno pensato soprattutto a se stessi, questa sera i coniugi Sartori dovranno fare i conti con le ripercussioni sulla piccola Irene, il cui comportamento cambierà improvvisamente. La notizia del tradimento di Vittorio sarà un duro colpo per Alex che, almeno in un primo momento, eviterà il confronto - scontro con il fidanzato.

Il ragazzo, ignaro della recente scoperta fatta dalla cameriera del Vulcano, si troverà invece ad affrontare una difficile convivenza dopo il trasferimento di Mariella e Lollo a Palazzo Palladini.

Trame Un posto al sole del 27 settembre: Renato e Adele sempre più vicini

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole di questa sera, oltre ai problemi che coinvolgeranno Alex e i coniugi Sartori, ci sarà spazio anche per qualche scena più leggera che coinvolgerà Renato Poggi.

Il padre di Angela continuerà a trascorre molto tempo in compagnia di Adele, cogliendo la palla al balzo per vederla ogni qual volta ne avrà la possibilità. E proprio questa amicizia e l'evidente sintonia nata tra i due, causerà nuove illusioni in Poggi: l'uomo, infatti, penserà che stia nascendo un vero flirt con la consuocera. Farà bene a pensarlo o sarà in errore? Per scoprire le evoluzioni del caso, i telespettatori di Un posto al sole dovranno attendere solo qualche puntata ovvero fino a quando la madre di Susanna deciderà di mettere le cose in chiaro con il suo nuovo amico.