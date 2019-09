L'appuntamento con Un posto al sole prosegue anche la prossima settimana, con la messa in onda delle nuove puntate che andranno in onda dal 23 al 27 settembre in prima visione assoluta su Rai 3.

Tanti i colpi di scena ci saranno in questi nuovi appuntamenti che si preannunciano a dir poco ricchi di situazioni inattese per tutti i fan. Nel dettaglio, infatti, vedremo che per Guido arriverà il tanto atteso giorno del trasloco: l'uomo, però, non sa più se riuscirà ad affrontarlo da solo, oppure se avrà bisogno di una mano per riuscire a fare tutto.

Un posto al sole, le anticipazioni della prossima settimana fino al 27 settembre

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, quindi fino a venerdì 27 settembre, inoltre, rivelano che Giulia sta per affrontare Denis: la donna ormai sembra essere disposta a raggiungerlo, poi però parlando con Angela, cambierà radicalmente idea e penserà che forse possa essere uno sbaglio andare da lui.

Occhi puntati anche su Mia, la quale continua a trovarsi alle prese con un periodo molto complicato dal punto di vista familiare: la ragazza, infatti, non sa più come comportarsi e come gestire al meglio tale situazione.

Alex, intanto, prenderà piuttosto bene la notizia dell'assunzione di Anita alla radio, mentre Mia farà i conti con una visita del tutto inaspettata ma che in parte, forse, desiderava da un po' di tempo.

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Renato proprio non riuscirà a togliersi dalla testa la mamma di Susanna. La donna, ormai, è diventata un 'tarlo fisso' nella mente dell'uomo, il quale sicuramente metterà a punto un nuovo piano pur di poterla rivedere a breve e passare del tempo assieme a lei.

Filippo andrà a vivere da Roberto? Arriva la proposta di Ferri

Roberto, intanto, continua ad essere molto insistente con Filippo e vorrebbe che si trasferisse definitivamente da lui.

Rimane da capire quale sarà la decisione finale di Filippo.

Nel frattempo Vittorio sarà alle prese con la convivenza decisamente forzata e anche alquanto difficile con Mariella e Lorenzo.

Occhi puntati anche su Filippo e Serena: i due, infatti, alle prese con un duro momento di crisi, si renderanno conto del fatto che tale situazione di instabilità ha avuto delle ripercussioni importanti anche su Irene.

Chi la prossima settimana non avesse la possibilità di seguire tutti gli episodi di Un posto al sole su Rai 3, potrà comunque rivederli in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay, cliccando sull'apposita sezione dedicata alla soap opera, dove le puntate verranno caricate dopo la messa in onda in televisione.