Nelle puntate di Una vita che andranno in onda in autunno entreranno in scena nuovi personaggi, portatori di trame nuove e sorprendenti. Una di esse coinvolgerà niente meno che Casilda, destinata ad apprendere la verità sulle sue origini e sul legame con la famiglia Hidalgo. Tutto avrà inizio con l'esplosione nella Galleria Alday, durante la quale diversi abitanti di Acacias 38 resteranno gravemente feriti.

Se sarà Telmo a salvare Lucia in occasione del tragico evento, l'eroe che eviterà la morte di Liberto sarà il dottor Higinio Baeza, il quale sottoporrà il marito di Rosina ad un delicato intervento al cervello. E proprio per ringraziare il luminare, Rosina gli proporrà di trasferirsi ad Acacias 38. Ma ben presto, si scoprirà l'identità della domestica di Baeza, una donna che arriva dal passato della famiglia Hidalgo: si tratterà niente meno che dell'ex amante di Maximiliano nonché madre di Casilda.

Una Vita anticipazioni: Rosina cerca di liberarsi subito di Maria

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda fra qualche settimana confermano l'arrivo di Higinio Boeza ad Acacias 38. Sarà Rosina ad offrire al medico l'appartamento un tempo abitato da Arturo Valverde, messo a disposizione ad un importo più basso, visti i problemi economici dell'uomo. Higinio organizzerà una festa di benvenuto e in tale circostanza Rosina resterà sconvolta nell'apprendere l'identità della domestica del dottore: Maria, che era già stata amante di Maximiliano poco prima del fidanzamento ufficiale con lei.

Rosina se ne andrà subito e cercherà di liberarsi in fretta dell'ex rivale, anche grazie all'aiuto dell'amica Susana. Quest'ultima fingerà di essere stata derubata e incolperà proprio Maria, che però non resterà a lungo in carcere.

Trame Una Vita: Maria confessa di essere la madre di Casilda

La trama di Una Vita intorno al nuovo personaggio di Maria andrà via via complicandosi nel corso delle prossime settimane, fino alla rivelazione sconvolgente a Casilda.

L'ex amante di Maximiliano sarà anche la madre della domestica, motivo per cui non sarà difficile giungere ad un'ipotesi non troppo fantasiosa: Casilda potrebbe essere il frutto di quella relazione clandestina. Mentre i dubbi rimbalzeranno nella mente di Rosina, la verità verrà portata alla luce dalla diretta interessata: dopo avere confessato a Casilda di essere sua madre, Maria confermerà l'identità del padre biologico ovvero Maximiliano Hidalgo.

La notizia sarà accolta con gioia da Leonor, che apprenderà di essere la sorella di colei che ha sempre rappresentato una delle sue più care amiche. Diverso sarà l'atteggiamento di Rosina, furiosa per tale rivelazione.