Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera spagnola Una vita, che vediamo in onda tutti i giorni in prima visione assoluta. Da un paio di settimane i vari episodi vengono trasmessi dal lunedì alla domenica, sia in daytime su Canale 5 che in prime time su Rete 4. Una notizia che ha reso contenti i fan della serie televisiva, i quali per la prossima settimana dovranno aspettarsi dei nuovi colpi di scena che si preannunciano scoppiettanti.

Occhi puntati soprattutto su Liberto, il quale rischierà la vita e sarà costretto a subire un'operazione.

Una Vita, le trame delle nuove puntate 23-29 settembre: Liberto rischia la vita

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita a partire da lunedì 23 settembre rivelano che all'interno del palazzo avverrà una terribile deflagrazione al termine della quale molte persone rimarranno ferite e alcune perderanno i sensi restando intrappolate all'interno dell'edificio.

Tra questi vi è anche Liberto, il quale verrà portato subito in ospedale: l'uomo però in un primo momento si riprenderà e quindi verrà subito dimesso, ma la situazione sembra essere un po' più complicata del previsto. Mentre Trini verrà dimessa dall'ospedale, vedremo che Liberto verrà nuovamente ricoverato ma i medici non potranno visitarlo subito perché sono impegnati con altri pazienti.

Gli spoiler della soap opera Una Vita rivelano che le condizioni di salute di Liberto peggioreranno di punto in bianco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

I medici, infatti, dopo averlo rivisitato si renderanno conto del fatto che l'uomo ha avuto un edema cerebrale e quindi deve essere operato al più presto.

Il quadro clinico di Liberto sembra essere molto preoccupante e vedremo che l'uomo verserà in condizioni critiche. Rosina e Susana sono abbastanza preoccupate e angosciate per quello che sta succedendo, ma al tempo stesso ha fiducia del medico chirurgo che opererà Liberto.

Lucia è ossessionata dal ritratto dei marchesi di Valmez

Nel frattempo vedremo che Lucia si legherà sempre di più al giovane Alday e lo aiuterà nell'inaugurazione della nuova galleria d'arte dove vede il ritratto dei marchesi di Valmez. La donna sembra essere a dir poco ossessionata da questo ritratto e decide così di parlarne durante la confessione anche con Telmo, dicendogli che la croce che lei porta le sembra la stessa raffigurata anche in quel ritratto che tanto l'ha colpita.

E poi ancora le anticipazioni di Una Vita rivelano che Samuel intercetterà una lettera che potrebbe metterlo nei guai e danneggiarlo. Intanto Blanca e Diego riusciranno a mettere in atto la loro fuga: i due, infatti, scapperanno via con il piccolo Moises.