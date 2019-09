Arrivano le nuove anticipazioni della nota soap opera iberica "Una vita", creata dalla penna di Aurora Guerra. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 9 al 13 settembre, su Canale 5, tutti i giorni esclusa la domenica. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle malefatte di Samuel, sull'arrivo del nuovo assistente di Arturo, Javier e sul processo in cui Silvia dovrà testimoniare per impedire la scarcerazione di Blasco.

Il dottor Guillen si ribellerà a Samuel

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Lolita rivelerà ad Antonito che è lei la responsabile della distruzione del "tergilune". Silvia proporrà ad Arturo di cercare un assistente per ciechi che possa aiutarlo nel corso della giornata. Inigo chiederà a Pena di diventare uno dei soci della pasticceria ed il giovane accetterà. Felipe informerà Arturo e Silvia che Blasco potrebbe ritornare libero a breve.

Lucia si recherà a casa delle domestiche della soffitta e si renderà conto che vivono in condizioni di vita davvero malsane. Samuel continuerà a ricattare il dottor Guillen, soprattutto quando l'uomo si ribellerà a lui e si rifiuterà di fare ancora del male al piccolo Moises.

Fabiana chiederà a Riera di prendersi cura di Carmen e di non farla soffrire. Felipe non approverà l'eccessiva vicinanza di Lucia e le domestiche della soffitta.

Flora chiederà a Pena di rivelare a tutti che loro due hanno una relazione. Per contrastare le malefatte di Samuel, il dottor Guillen affiderà le cure del piccolo Moises ad un altro medico dell'ospedale. Antonito parteciperà al concorso per inventori e vincerà il primo premio grazie all'aiuto di Lolita. Lucia si renderà conto di provare una forte attrazione nei confronti di Samuel. Grazie all'arrivo tempestivo di Inigo, Samuel non assassinerà il dottor Guillen. Silvia troverà ed assumerà un assistente per ciechi per Arturo.

Antonito trascurerà Lolita

Il dottor Guillen rivelerà a Blanca e Diego che il piccolo Moises si è ammalato a causa di Samuel. Silvia dovrà testimoniare contro Blasco in tribunale, per impedire la sua scarcerazione. Dopo aver vinto il concorso, Antonito trascurerà sempre di più Lolita a favore della sua vittoria. Diego e Blanca ideeranno insieme a Riera un piano per smascherare definitivamente Samuel.

Celia cercherà di sapere qualcosa di più sul rapporto venutosi a creare fra Samuel e Lucia. L'assistente di Arturo, Javier, approfitterà della cecità del suo paziente per controllare tutti i suoi averi. Il nuovo dottore di Moises riuscirà a guarirlo in brevissimo tempo. Antonito organizzerà una cena molto romantica per riavvicinarsi a Lolita. Samuel ordinerà agli infermieri di impedire a Diego e Blanca di portare via Moises dall'ospedale.

Blasco verrà condannato e sarà costretto a rimanere in carcere. Javier impedirà ad Arturo di riottenere la vista, scambiando la medicina dell'uomo con della semplice acqua. Diego tenterà di uccidere Samuel ma Blanca glielo impedirà. Trini organizzerà una festa per l'addio al nubilato di Silvia, mentre gli uomini la organizzeranno per l'addio al celibato di Arturo.