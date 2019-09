La programmazione pomeridiana di Una vita continua a comprendere anche la domenica, infatti oggi 22 settembre verrà trasmesso un lungo appuntamento che dovrebbe durare circa due ore. La soap partirà intorno alle ore 14:20 (subito dopo Beautiful) e proseguirà fino alle 16:25 quando lascerà spazio a Il Segreto.

Queste puntate si soffermeranno innanzitutto sulla disperazione di Silvia in seguito alla morte di Arturo, ucciso nel giorno delle nozze.

La Reyes continuerà ad essere certa della colpevolezza di Blasco, e nutrirà dei sospetti anche sulla sua alleanza con Javier.

Samuel non denuncerà Blanca e mentirà per nascondere la vera causa dell'aggressione subita dalla Dicenta. La sua versione dei fatti verrà parzialmente accolta da Felipe e Liberto, mentre Leonor avrà una sensazione completamente diversa.

Una Vita anticipazioni: Samuel inscena una rapina

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate di oggi 22 settembre si aprono con Samuel che cercherà in tutti i modi di evitare che si venga a sapere che è stata Blanca ad aggredirlo.

In piena notte, Alday si alzerà dal letto e nasconderà alcuni gioielli per inscenare una rapina come causa del suo ferimento.

In un secondo momento, rivelerà a Felipe e Liberto di essere stato colpito da un malvivente durante un furto in casa: se l'avvocato e l'amico crederanno alle sue parole, Leonor sarà ben più dubbiosa e chiederà al vicino di casa notizie su Blanca.

A questo punto Samuel la informerà della partenza della Dicenta insieme a Diego e Samuel: la famiglia, dopo essersi riunita, proverà a cominciare una nuova vita lontano da Acacias 38.

Questa rivelazione riuscirà in qualche modo a tranquillizzare la figlia di Rosina. E così, dopo essere riuscito a sviare tutti i sospetti, Alday si metterà alla ricerca dei gioielli da lui nascosti, ma Carmen lo informerà di essersene sbarazzata.

Trame Una Vita del 22 settembre: Silvia cerca vendetta

Antoñito andrà incontro ad una brutta delusione quando la dimostrazione del suo tergilume agli imprenditori spagnoli non darà i risultati sperati.

Infatti nessuno avanzerà un'offerta concreta, mentre Ramon sfrutterà al meglio l'occasione per vendere diverse macchine da caffè.

Silvia, distrutta dopo la morte di Arturo, troverà conforto solo nel desiderio di vendetta. Convinta che sia stato Blasco ad uccidere il colonnello, la donna seguirà Javier nella speranza che sia proprio lui a metterla sulle tracce del vero colpevole.

Le intenzioni della donna genereranno un bel po' di preoccupazione in Agustina, la quale sorprenderà la Reyes mentre impugnerà un'arma da fuoco.

Le sue paure, del resto, risulteranno fondate: poco dopo, infatti, Silvia affronterà Blasco e ciò che si verificherà avrà delle conseguenze estreme per il malvagio individuo.