La soap iberica Una vita torna oggi, 7 settembre, su Rete 4, per la tradizionale puntata in onda in prima serata. L'orario sarà lo stesso delle scorse settimane: la telenovela inizierà alle ore 21:30 dopo Stasera Italia Estate, e proseguirà fino alle ore 23:30 circa. La programmazione serale si arricchirà di un nuovo appuntamento a partire dalla prossima settimana, quando le vicende di Acacias 38 verranno trasmesse sia di martedì che di sabato.

Non solo: con il ritorno di Verissimo dal 14 settembre, rifaranno capolino nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 del sabato pomeriggio le tre serie romantiche Beautiful, Il Segreto e proprio Una Vita.

Per quanto riguarda le trame odierne, saranno incentrate sul ricovero di Moises in ospedale. Fin da subito, però, Diego e Blanca sospetteranno che si tratti dell'ennesimo intrigo di Samuel.

Una Vita anticipazioni 7 settembre: i sospetti di Diego e Blanca

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Una Vita relative alla puntata serale di oggi, Diego e Blanca si recheranno in ospedale dove ritroveranno il piccolo Moises, portato da Samuel nella struttura.

La coppia sospetterà immediatamente che quest'ultimo sia coinvolto nella malattia del neonato in accordo con il medico e gli infermieri.

I due protagonisti della soap, infatti, si renderanno conto che Moises non sta male come gli è stato fatto credere, e che potrebbe persino lasciare subito la clinica. Nonostante l'evidenza, Diego fingerà di non essersi accorto di nulla agli occhi del fratello, per trovare una strategia per fuggire indisturbato insieme a Blanca e al neonato.

Nel frattempo chiederà a Riera di indagare sulle dinamiche del ricovero, convinto che ci sia un patto tra Samuel e il dottor Guillen.

Alla fine i due innamorati decideranno di velocizzare il ritorno a casa del piccolo ma, all'ultimo momento, si renderanno conto che il bambino ha la febbre molto alta.

Trame Una Vita di oggi: Arturo non recupera la vista

Per quanto riguarda le altre trame di Una Vita relative alla puntata serale del 7 settembre, il dottor Toranji sarà costretto a dare ad Arturo la peggior notizia possibile sulle sue condizioni di salute: non recupererà la vista.

Si apprenderà, infatti, che l'operazione non è andata come previsto, ma Silvia rassicurerà l'amato sui suoi sentimenti: anche se resterà cieco, lei sarà comunque al suo fianco.

Lucia riceverà una lettera che la farà trasalire. Quando Felipe le chiederà spiegazioni sulla missiva, la "cugina" di Celia lo informerà di aver appreso che il Marchese di Válmez, morto da poco, le ha lasciato una rendita mensile di 1.000 pesetas.

Dopo aver scoperto che la sua invenzione è andata completamente distrutta, Antoñito cadrà in depressione ma non potrà sospettare che, dietro all'incidente, ci sia la mano della sua Lolita.